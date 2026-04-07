León XIV califica de «inaceptable» la amenaza de Trump contra Irán

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Roma, 7 abr (EFE).- El papa León XIV calificó este martes de «inaceptable» la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán y pidió hacer «todo lo posible» para «decir que no queremos la guerra, queremos la paz».

«La amenaza contra Irán no es aceptable. Hay cuestiones de derecho internacional, pero sobre todo, cuestiones morales: hay muchísimas personas, niños, ancianos, completamente inocentes que se verían afectadas si esta amenaza se hiciera realidad», dijo el papa en declaraciones a los medios en la localidad de Castelgandolfo.

El pontífice estadounidense reclamó hacer «todo lo posible, rezar, pero también hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses, para decir que no queremos la guerra, queremos la paz». EFE

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