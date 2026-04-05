León XIV convoca una vigilia de oración por la paz en el Vaticano el sábado 11 de abril

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Ciudad del Vaticano, 5 abr (EFE).- El papa León XIV convocó hoy una vigilia de oración por la paz en la basílica de San Pedro del Vaticano para el próximo sábado 11 de abril, durante su primer mensaje de Pascua en el que llamó a no ser indiferentes ni resignarse ante el mal, el odio y la guerra.

«¡Hagamos oír el grito de paz que brota del corazón!», pidió el pontífice en el mensaje pronunciado en la Logia central de la basílica de San Pedro, tras anunciar esa vigilia por la paz e invitar a todos a participar en la misma.

El papa lamentó que el mundo se está acostumbrando a la violencia: «Nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas. Indiferentes ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos. Indiferentes ante las consecuencias económicas y sociales que estos desencadenan y que, sin embargo, todos percibimos». EFE

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