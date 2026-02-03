León XIV incluye a la «gobernadora» del Vaticano en la comisión para Asuntos Reservados

Ciudad del Vaticano, 3 feb (EFE).- El papa León XIV ha incluido a la monja franciscana Sor Raffaella Petrini como nuevo miembro de la Comisión para Asuntos Reservados de la iglesia, lo que amplía las responsabilidades de la mujer que preside la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, informó este martes la Santa Sede.

Raffaella Petrini se convirtió durante el Papado de Francisco en la primera mujer en presidir la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Gobernación, uno de los cargos más relevantes en el organigrama de la Santa Sede y en el que León XIV la ha mantenido.

De 57 años y perteneciente a la orden de las Hermanas Franciscanas de la Eucaristía, Petrini es licenciada en Ciencias Políticas en la Libera Università Internazionale degli Studi Guido Carli y doctora por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino.

La Comisión para Asuntos Reservados del Vaticano, creada en 2020 por Francisco y presidida por el cardenal Kevin Farrell, es el órgano responsable de decidir sobre la aplicación del secreto pontificio en asuntos de carácter jurídico, económico o financiero.

Este órgano supervisa la transparencia y el control en la adjudicación de contratos públicos por parte de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano. EFE

