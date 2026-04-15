León XIV llega a Camerún, segunda etapa de su viaje a África

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Yaundé, 15 abr (EFE).- El papa León XIV llegó este miércoles a Camerún, la segunda etapa de su viaje apostólico a África, donde hoy mismo se reunirá con las autoridades y los obispos del país y visitará un orfanato.

Procedente de Argelia, el avión papal aterrizó en el aeropuerto internacional de Yaundé-Nsimalen donde fue recibido por el primer ministro de Camerún, Joseph Dion Ngute.

Tras la ceremonia de bienvenida, el pontífice partió hacia el Palacio Presidencial, donde mantendrá un encuentro con el presidente camerunés, Paul Biya, quien a sus 93 años lleva 43 en el poder.

Robert Prevost además dará un discurso ante las autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático de este país africano y posteriormente visitará el orfanato de Ngul Zamba.

El papa estará en Camerún hasta el sábado 18. Mañana jueves se desplazará a Bamenda, región afectada por un conflicto en las zonas de habla inglesa, donde participará en un encuentro por la paz.

El viernes 17 celebrará una misa en Duala, capital económica de Camerún, en la que se espera una asistencia de 600.000 personas, y visitará también el hospital católico Saint Paul, mientras que el sábado partirá hacia Angola, tras una misa en el aeropuerto de Yaundé.

León XIV es el tercer pontífice en visitar este país africano después de Juan Pablo II (1985 y 1995) y de Benedicto XVI (2009).

Tras Camerún, donde los católicos son un 28 % de la población, el papa visitará también Angola y Guinea Ecuatorial. EFE

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