León XIV recibe al periodista Gareth Gore, autor del crítico libro que molestó al Opus Dei

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Ciudad del Vaticano, 16 mar (EFE).- El papa León XIV se reunió este lunes en el Vaticano con el periodista británico Gareth Gore, autor del libro «Opus», muy crítico con el Opus Dei y que provocó una airada reacción de esta institución, que llegó a acusarle de presentar una imagen falsa del grupo católico.

Gore fue recibido en audiencia por el pontífice según informó la Santa Sede en su boletín diario, donde no se mencionan detalles del contenido de la reunión.

En «Opus», publicado por Editorial Crítica en octubre de 2024, Gore sostiene que esta institución católica fundada por el sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer en 1928, ha cometido «abuso, manipulación y trata de personas», y advierte de que los «tentáculos» del Opus Dei son «muy profundos en España».

La investigación de Gore sobre el Opus Dei surgió a raíz de una investigación iniciada tras la quiebra del Banco Popular en 2017 y, aunque en un principio el autor pretendía centrarse en el auge y la caída de la entidad financiera, el hallazgo de los vínculos entre su expresidente, Luis Valls-Taberner, y el Opus Dei le llevó a reorientar el trabajo hacia el análisis del grupo religioso.

El libro provocó una contundente respuesta por parte del Opus Dei y de fundaciones vinculadas a Luis Valls-Taberner, que lo consideran “falso” y “radicalmente sectario”, acusando a Gore de basarse en hechos distorsionados y teorías conspiratorias y de ofrecer una imagen falsa de la organización religiosa.

Ante esa reacción Gore defendió la solidez de su investigación, respaldada por más de cien páginas de notas con entrevistas y registros bancarios, y asegura que aún quedan “muchos secretos” por descubrir dentro de la institución.

El pasado 16 de febrero, el papa recibió a la cúpula de la Obra que le comunicó que el proceso de adecuación de sus nuevos estatutos «sigue en fase de estudio» y señaló que todavía «no se puede prever una fecha de publicación».

El Opus Dei entregó su propuesta de revisión al Vaticano el pasado mes de junio, cumpliendo así con la reforma encargada por el difunto papa Francisco en 2022 a través del motu proprio (documento papal) ‘Ad charisma tuendum’.

Aquel texto suponía la primera reforma de la Obra tras 40 años de prelatura y, entre otras cosas, establecía su dependencia del dicasterio (ministerio vaticano) para el Clero y obligaba a presentar un informe anual sobre su labor apostólica. EFE

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