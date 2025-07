Lecciones de vida del dalái lama

El dalái lama, el líder espiritual tibetano proscrito por China pero festejado por numerosos dirigentes internacionales, ha escrito mucho sobre lecciones de vida.

Es autor de decenas de libros que van desde filosofía budista, meditación, políticas medioambientales hasta la importancia del amor y la simpatía.

La AFP ofrece un panorama del pensamiento del dalái lama a partir de sus escritos.

– Sobre la esperanza –

«Nunca hay que perder la esperanza y es necesario conservarla si se busca encontrar el éxito ante las pruebas que enfrentamos. Con esperanza, tenemos el valor de cuidar y el coraje de actuar».

«Como dice el refrán, +si se fracasa nueve veces hay que levantarse nueve veces+. Recuerden siempre que un sol radiante está oculto tras la nube».

«Si una situación es tal que usted no puede hacer nada al respecto, no hay que temer. Si no tiene solución, no sirve de nada preocuparse. No hay beneficio ninguno en preocuparse».

– Sobre la vida –

«Lo que importa más es lo que hacemos con nuestra corta vida. Si vivimos separados de nuestra humanidad compartida, enredados en discordia y división, y causando daño, ¡qué desperdicio de nuestra preciosa vida!».

«Creo que el verdadero objetivo de nuestra vida es buscar felicidad. Eso está claro».

«Como seres sociales, buscamos conexión con otros seres y encontrar felicidad a través de ellos. No existe un interés personal independiente separado del de los otros, pues nuestro bienestar está interconectado con el bienestar de los demás».

«Compasión y preocupación por los demás son las claves de la supervivencia humana. Es lo más importante para cualquier persona, creyente o no, que desee vivir una vida feliz».

– Sobre política –

«Si reconocemos nuestra humanidad compartida recordando que el bienestar de uno depende del bienestar de todos, creo de verdad que podemos encontrar una solución pacífica incluso para los conflictos más difíciles».

«Una de las lecciones más conocidas de la historia es esta: si se mantiene siempre al pueblo en la infelicidad, no se puede tener una sociedad estable».

«Naciones y países pertenecen a sus pueblos, no a sus gobiernos. Por muy duraderos y poderosos que parezcan los gobiernos en cualquier tiempo, los gobiernos van y vienen, pero los pueblos siempre permanecerán.»

«Debemos alzarnos contra la injusticia. La no violencia no impide tener una posición firme y expresar nuestra oposición de manera fuerte».

– Sobre China –

«El pueblo tibetano no acepta el estatuto actual de Tíbet bajo la República Popular China. Al mismo tiempo no busca la independencia».

«En lo que respecta a los tibetanos en el terreno, el dominio de los comunistas chinos en Tíbet sigue siendo un poder de ocupación extranjero, indeseado y opresivo».

«El problema de Tíbet solo podrá ser solucionado por el pueblo tibetano y el pueblo chino sentados frente a frente y hablando».

«El actual oscuro periodo de la ocupación comunista china parece interminable, pero en nuestra larga historia es solo una breve pesadilla. Como nos enseña nuestra fe budista, nada es inmune a la ley de la transitoriedad».

– Sobre su sucesor –

«Es totalmente inapropiado para los comunistas chinos, que de manera explícita rechazan la religión, inclusive la idea de pasadas y futuras vidas, inmiscuirse en el sistema de la reencarnación».

«El que la institución del dalái lama pueda o no continuar es asunto del pueblo tibetano. Si el pueblo tibetano considera que la institución ha cumplido su objetivo y ya no hay ninguna necesidad de un dalái lama, entonces cesará la institución».

«El nuevo dalái lama nacerá en el mundo libre para que continúe su misión tradicional, es decir, ser la voz de la compasión universal, ser el líder espiritual del budismo tibetano y el símbolo de Tíbet que encarna las aspiraciones del pueblo tibetano».

