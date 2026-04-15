Legisladores evalúan el indulto parlamentario tras una condena por homicidio en Uruguay

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Montevideo, 14 abr (EFE).- Legisladores de la oposición uruguaya solicitaron un informe sobre un posible indulto parlamentario después de que un hombre, víctima de «violencia intrafamiliar y abusos sexuales sistemáticos» junto a su familia, fuera condenado por el homicidio de su padre.

Concretamente, la Justicia lo condenó días atrás a 12 años de penitenciaría como autor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado.

La defensa del imputado argumentó que existían razones para que su conducta no fuera castigada y planteó la posibilidad de que se aplicara el artículo 36 del Código Penal.

Este indica: «El estado de intensa conmoción provocada por el sufrimiento crónico producto de violencia intrafamiliar, faculta al Juez para exonerar de pena por los delitos de homicidio y de lesiones».

Para ello deben ocurrir determinados requisitos y uno de ellos es «que el autor hubiera sido sometido a intensa y prolongada violencia por parte de la víctima o tuviera conocimiento de igual sometimiento de sus descendientes, ascendientes u otras personas bajo su guarda o cuidado con quienes mantuviera fuertes vínculos afectivos».

No obstante, la Justicia dijo que no se cumplían los requisitos legales para ello.

Este martes, el senador del opositor Partido Colorado Andrés Ojeda compartió en sus redes sociales una carta enviada a la vicepresidenta Carolina Cosse, pidiendo que se remitiera a la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo un informe técnico detallado respecto a la viabilidad y los pasos formales para la promoción de un indulto.

Este mecanismo está previsto en la Constitución Nacional y necesita de dos tercios de los votos de los integrantes de la Asamblea General, donde debería ser discutido el tema.

«El caso presenta aristas de una sensibilidad humana excepcional, habiéndose probado en el juicio que el Sr. Martínez y su familia fueron víctimas de una historia prolongada de violencia intrafamiliar y abusos sexuales sistemáticos», apunta el texto.

Añade que el indulto «se vislumbra como una herramienta para evitar que la pena se convierta en una mortificación adicional para una víctima de abuso crónico que presenta un cuadro de estrés postraumático complejo».

«La propia sentencia reconoce un historial de torturas y violencia sistemática que el Estado no pudo prevenir a tiempo, a pesar de existir antecedentes de condena previos contra la víctima en el año 2010 por delitos sexuales contra su propia hija», explica.

La carta fue firmada por Ojeda, junto a los representantes Elianne Castro y Álvaro Perrone. EFE

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