Lena Headey, Andrew McCarthy y James Lance se unen a la tercera entrega de ‘Wednesday’

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Los Ángeles (EE.UU.), 9 abr (EFE).- Lena Headey (‘Game of Thrones’), Andrew McCarthy (‘St. Elmo’s Fire’) y James Lance (‘Ted Lasso’) se suman al reparto de la tercera temporada de la exitosa serie de Netflix ‘Wednesday’, protagonizada por Jenna Ortega.

La plataforma hizo público este jueves su participación como estrellas invitadas del proyecto, que sumará en esta nueva entrega a Winona Ryder (‘Stranger Things’), quien volverá a trabajar junto al célebre director Tim Burton.

A esta nueva temporada, cuya producción se está llevando a cabo en Dublín, también se unirán Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer.

Previamente fue anunciado que Eva Green daría vida a la hermana de Morticia Addams, Ophelia; junto a Ortega, Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) y Luis Guzmán (Gómez Addams).

Aún no se ha confirmado la fecha de estreno de esta producción. Inspirada en la Familia Addams, afamada serie televisiva de los años 60 del siglo XX, ‘Wednesday’ se estrenó el 23 de noviembre de 2022 y actualmente ostenta el récord del programa en inglés más popular de Netflix con 252,1 millones de visitas en 91 días.

La serie también alcanzó el puesto número 1 en 90 países y superó la marca de los 1.000 millones de horas vistas solo tres semanas después de su debut, según los datos de la plataforma. EFE

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