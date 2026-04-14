Leo Fernández deberá ser operado de la rodilla y Peñarol lo perderá para la Libertadores

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Montevideo, 14 abr (EFE).- El centrocampista de Peñarol Leonardo Fernández deberá ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en la rodilla y será baja por un tiempo que aún no fue determinado, aunque ya es un hecho que no jugará el próximo juego de Copa Libertadores.

«Luego de realizados los estudios a Leonardo Fernández, se constató una lesión de rodilla que requerirá una intervención quirúrgica en los próximos días. Luego de la misma se evaluarán los pasos a seguir y el tiempo de recuperación», indicó el Aurinegro en un comunicado.

Fernández se lesionó en los últimos minutos del partido entre Peñarol y el colombiano Independiente Santa Fe por la primera fecha de la Copa Libertadores.

Este lunes no formó parte de la lista de convocados por el entrenador Diego Aguirre para el duelo ante Liverpool por la undécima jornada del Torneo Apertura local.

Peñarol se medirá el jueves, por la segunda fecha del torneo continental, con el argentino Platense en el estadio Campeón del Siglo.

Allí buscará una victoria que le permita escalar en una clasificación que tiene al brasileño Corinthians en el primer lugar con tres puntos y a su próximo rival en el fondo sin unidades.

Mientras tanto, el próximo lunes jugará con Juventud en un choque en el que buscará revertir su mal momento en el Torneo Apertura, luego de caer frente a Liverpool y quedar a cuatro unidades del líder Racing cuando solo quedan 12 por disputarse.

Nacido en Montevideo en noviembre de 1998, Fernández llegó a Peñarol a préstamo desde el mexicano Toluca y luego Peñarol adquirió su ficha.

En la temporada 2024 guió al equipo a la obtención de la Liga Uruguaya, de la que fue máximo anotador con 16 tantos. Ese año Peñarol llegó hasta las semifinales de la Copa Libertadores y el número 10 integró el equipo ideal del certamen.

Un año después conquistó el Torneo Intermedio, la Copa AUF Uruguay y el Torneo Clausura, mientras en 2026 ganó la Supercopa Uruguaya. EFE

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