Leopoldo López: Venezuela está mejor sin Maduro pero falta una ruta clara hacia democracia

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Irene Escudero

Madrid, 31 mar (EFE).- El opositor venezolano Leopoldo López cree que Venezuela ya ha comenzado su transición y «es evidente» que está «mucho mejor» desde que el 3 de enero Estados Unidos «capturó» a Nicolás Maduro, pero «todavía no hay una ruta clara» que lleve al «aterrizaje de la democracia» y a la convocatoria de elecciones, según dice en una entrevista con EFE.

«Yo creo que es evidente que estamos mucho mejor de lo que estábamos el 2 de enero», afirma López este martes desde Madrid, donde vive exiliado, el mismo día que el Gobierno español le ha concedido vía exprés la nacionalidad española después de que la administración de Maduro le despojase de la venezolana.

Falta una ruta clara para las elecciones

El opositor asegura que «hay una transición» ya en marcha en «el plano económico, en el plano energético y una apertura hacia la inversión en Venezuela».

También se ha empezado a recuperar el espacio cívico, con opositores en clandestinidad que han vuelto a las calles, hay más apertura de los medios de comunicación y «se pueden hacer reuniones para hablar de política en Venezuela, (algo) que no se podía hace apenas unas cuantas semanas».

Sin embargo, hay que ser «claros y enfáticos» en que «no estamos donde queremos estar»: «Todo ese proceso está en marcha y eso es positivo. Pero todavía no hay una ruta clara, definida, con un cronograma, con un horizonte que nos lleve a la transición política que sólo puede darse a través del aterrizaje en la democracia y eso sólo puede suceder si se convocan unas nuevas elecciones».

La líder opositora María Corina Machado aseguró recientemente que en 9 o 10 meses se podrían celebrar elecciones, pero López no se atreve a aventurar.

«Yo creo que los tiempos van a requerir que se den muchas cosas (…) para que haya una elección tiene que designarse un nuevo Consejo Nacional Electoral que a su vez tenga que presentar un cronograma electoral. Eso no va a pasar en 2 días, no va a pasar en dos meses, pero tiene que comenzar ya».

Maduro y el intervencionismo de EEUU

Estados Unidos ha avalado plenamente a Delcy Rodríguez -la vicepresidenta de Maduro y quien no tiene «legitimidad», según López- para esta nueva etapa en Venezuela.

Pero López considera que en Washington no se oponen a la celebración de elecciones, pues «la recuperación económica tiene que venir acompañada de ese proceso de transición política hacia la democracia».

«Gracias a Estados Unidos, gracias al presidente (Donald) Trump, hoy Nicolás Maduro está enfrentando la justicia. (..) Por supuesto que el hecho de que hoy Venezuela esté mejor de lo que estaba el 2 de enero es gracias a los Estados Unidos», sentencia.

A pesar de que se ha hablado de violación del derecho internacional, a su juicio «no fue una agresión, más bien fue un alivio para los venezolanos».

Respecto a si se siente cómodo con el intervencionismo estadounidense y sus intereses en el petróleo, López apunta: «Venezuela estaba entregada a los intereses de Irán, de China, de Rusia, de Cuba. Estoy seguro que hablo en nombre de la inmensa mayoría de los venezolanos, preferimos estar bajo la órbita de articulación de los Estados Unidos, que está en nuestro propio continente».

«Venezuela, encabezada por Maduro, era un país que estaba arrodillado a los intereses de estos países autocráticos y a sus redes cleptocráticas, de corrupción, del narcotráfico», argumenta.

«Hoy los venezolanos seguimos estando bajo la influencia de un país extranjero; eso es claro que Estados Unidos hoy está ejerciendo una influencia determinante sobre Venezuela, pero EEUU es un país democrático, que ha sido históricamente cercano con Venezuela y un país al que los venezolanos le damos la bienvenida», explica.

El anhelo de volver

Para que una transición sea completa, dice que los opositores en el exilio, como Machado, Edmundo Gónzalez -quien para la oposición fue el ganador de las elecciones de 2024- o él mismo, tienen que poder volver.

Pero regresar «hoy en día, eso no es posible» porque «la dictadura no lo permite», aunque confía «que en el corto plazo eso pueda ser posible».

«En mi caso particular, (no es posible) porque la dictadura me ha arrebatado la nacionalidad, porque la dictadura ha tenido una persecución que no ha cesado durante todos estos años y que ha continuado incluso en estos meses», alega.

López se manifiesta agradecido con que el Gobierno español le haya concedido la nacionalidad de forma extraordinaria, después de que en octubre le arrebataran la suya por pedir una intervención militar en Venezuela.

Y sobre cuál será su papel en la oposición o si se presentará como candidato simplemente dice: «Yo lo que espero es poder regresar a Venezuela y poder contribuir (…) Yo creo que hay demasiado que hacer en Venezuela para que todos los que quieran regresar a la reconstrucción de nuestro país lo puedan hacer». EFE

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