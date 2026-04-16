Letonia aprueba un crédito a Air Baltic y evita la ruptura de la coalición de Gobierno

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Riga, 16 abr (EFE).- El Parlamento de Letonia aprobó este jueves un crédito de 30 millones de euros a la aerolínea nacional Air Baltic, con lo que se evitó por el momento la ruptura del ya inestable Gobierno de coalición tripartito que había entrado en crisis debido al debate sobre el préstamo.

49 diputados votaron a favor y 23 en contra, mientras que uno se abstuvo, de modo que la cámara dio luz verde al crédito puente para cubrir los gastos de carburante y otros gastos operativos de la aerolínea durante el verano, en el contexto de la subida de precios del queroseno por la guerra en Irán.

Con anterioridad, el tripartito bajo la primera ministra Evika Silina había llegado a un compromiso aceptable para el Partido de los Verdes y los Agricultores (ZZS), que estaba bloqueando la medida en el Parlamento o Saeima.

La centrista-liberal Silina declaró esta mañana que los socios han llegado a un acuerdo para la «reorganización» del Ministerio de Transporte, responsable de la supervisión de Air Baltic y en manos del socialdemócrata Atis Svinka.

El compromiso pasa además porque Silina y Svinka asumirán personalmente la responsabilidad del crédito, que debe ser devuelto antes del 31 de agosto.

El miércoles, la primera ministra había afirmado públicamente en X que si el precio del crédito a Air Baltic era el colapso de la coalición de Gobierno estaba dispuesto a pagarlo y posteriormente, en un programa de televisión, había amenazado con expulsar a ZZS de la alianza.

El debate parlamentario sobre el préstamo a Air Baltic estuvo plagado de críticas a las inyecciones de capital que ya ha recibido la deficitaria aerolínea.

«Si el Estado está orgulloso de una compañía que está constantemente al borde de la bancarrota y si es un reflejo de nuestro país, es que estamos orgullosos de vivir endeudados y en la pobreza», afirmó una diputada del partido populista Letonia Primero (LPV), Ramona Petravica.

Air Baltic anunció este mes que va a suspender una ruta de enlace clave entre la capital de Riga y la segunda mayor ciudad de la vecina Lituania, Kaunas, debido a la subida de los precios del combustible provocada por la guerra en Irán.

La guerra en curso de Estados Unidos e Israel contra Irán también ha llevado a la suspensión de los vuelos de a Dubái y Tel Aviv.

Las ventas del Grupo airBaltic en 2025 ascendieron a 779,344 millones de euros, un 4,2 % más que en 2024, pero el grupo registró unas pérdidas de 44,337 millones de euros. EFE

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