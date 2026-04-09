Liberado ex primer ministro de Nepal acusado de reprimir protestas

afp_tickers

2 minutos

El ex primer ministro de Nepal Sharma Oli y el exministro del Interior Ramesh Lekhak fueron liberados tras ser interrogados sobre su papel en una mortal represión de protestas en 2025, informó el jueves la policía.

Oli y Lekhak fueron detenidos el 28 de marzo, un día después de la llegada al poder del primer ministro Balendra Shah, electo al cargo tras las protestas de septiembre que depusieron el gobierno de Oli.

«El exprimer ministro Sharma Oli y el exministro del Interior fueron liberados hoy con la condción de que se presenten a la policía cuando sean requeridos», dijo a la AFP Pawan Kumar, portavoz de la policía de Katmandú.

Ninguno ha sido formalmente imputado y ambos niegan responsabilidad en la represión.

Una comisión investigadora recomendó imputar a Oli y otros funcionarios por no impedir que las fuerzas de seguridad dispararan a los manifestantes.

Oli, de 74 años, fue hospitalizado poco después de su arresto para un chequeo, dijo la policía, según la cual el exgobernante padece de problemas cardíacos y renales.

Al menos 77 personas fallecieron en el levantamiento juvenil el 8 y 9 de septiembre de 2025, que comenzó a raíz de una breve prohibición de las redes sociales pero que luego se alimentó del descontento por las dificultades económicas.

En el primer día de esas movilizaciones, al menos 19 jóvenes murieron en la represión. Los disturbios se extendieron por todo el país al día siguiente, cuando se incendiaron el parlamento y las oficinas del gobierno, lo que provocó la caída de la administración de Oli.

aoj/pjm/fox/mas/meb