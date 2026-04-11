Liberan en Venezuela a los cinco detenidos en marcha por mejoras salariales

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Las cinco personas detenidas en Venezuela durante una marcha de trabajadores y pensionados para exigir mejoras salariales fueron liberadas el viernes en la noche, informó el sábado el abogado que denunció los arrestos.

La policía dispersó con gases a unos 2.000 manifestantes que intentaban llegar el jueves al palacio presidencial de Miraflores en Caracas, lo que originó choques entre civiles y autoridades y dejó a cinco arrestados.

El activista de derechos humanos Eduardo Torres informó en un principio la liberación de cuatro jóvenes y confirmó este sábado a la AFP la excarcelación de una quinta detenida.

«En libertad los 4 jóvenes detenidos arbitrariamente en la marcha por derechos el día de ayer (jueves). Gracias a Dios, familiares, Coalición Sindical, estudiantes, periodistas, ONG, embajadas y todos los que apoyaron», escribió Torres en la red social X el viernes.

Uno de los liberados, que estuvo junto a la mujer en la sede policial, dijo que luego «pudo contactarla y confirmó que estaba bajo resguardo en lugar seguro», aclaró el también abogado a la AFP.

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses el pasado 3 de enero, la reactivación de las protestas ha marcado la agenda nacional bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.

Estas manifestaciones ponen fin a casi dos años de inactividad en las calles, periodo caracterizado por la fuerte represión oficial luego de la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Las últimas manifestaciones han llevado la bandera de la mejora laboral y de las remuneraciones y pensiones, tras cuatro años sin ajustes en el salario mínimo.

Trabajadores cuestionaron un reciente anuncio de la mandataria encargada de un «incremento responsable» del ingreso para el 1 de mayo, sin mencionar detalles.

afc/atm/lb