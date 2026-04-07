Libertad y Mushuc Runa empatan y se alejan del líder Independiente del Valle

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 6 abr (EFE).- Libertad y Mushuc Runa cerraron este lunes la séptima fecha de la Liga Pro ecuatoriana con un empate 2-2, resultado que los alejó del líder Independiente del Valle, que suma 16 puntos.

Antony Chere e Iván Zambrano anotaron para Libertad, que quedó séptimo con 10 unidades, mientras Ronie Carrillo y Carlos Orejuela marcaron para Mushuc Runa, que se ubicó en el undécimo lugar con 7 puntos.

Independiente del Valle, además de liderar el torneo, tiene el ataque más efectivo con 13 goles. Las defensas más sólidas son las de Universidad Católica, Barcelona y Macará, con solo tres tantos recibidos en siete jornadas.

Entre los resultados destacados de la fecha, Barcelona celebró su triunfo por 0-2 ante Liga de Quito, mientras Aucas venció por 0-1 a Macará y le quitó el invicto.

En contraste, Emelec, el segundo máximo ganador de los títulos locales (14), atraviesa un momento complicado, pues es penúltimo con 4 puntos. Liga de Quito, que ha ganado 13 títulos, tampoco ha tenido el inicio esperado y es octavo con 10 unidades.

En el arco, sobresalen los venezolanos José Contreras (Barcelona) y Rafael Romo (Universidad Católica), junto al uruguayo Rodrigo Rodríguez (Macará), todos con apenas tres goles encajados.

El boliviano Bruno Miranda, de Aucas, lidera la tabla de goleadores con cinco tantos, seguido por el argentino Darío Benedetto, de Barcelona, con tres. EFE

rm/cbs/car