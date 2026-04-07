Libia abre una nueva investigación por la desaparición del diputado Ibrahim Darsi en 2024

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Túnez, 7 abr (EFE).- El Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés), liderado por el mariscal Jalifa Haftar -que controla el este y el sur del país-, ordenó a un comité militar investigar la desaparición del diputado Ibrahim Darsi en mayo de 2024, informó este martes el medio local The Libyan Observer.

La orden surge casi un año después de la filtración de un vídeo de corta duración, en mayo de 2025, en el que aparece Darsi presuntamente torturado pidiendo su liberación a Saddam Haftar, hijo del mariscal Haftar y comandante adjunto del LNA, quien ahora emitió el decreto para investigar los hechos.

Según la fuente, la orden contempla «determinar las razones de la demora en los resultados de las pesquisas iniciales» por parte de las autoridades policiales y judiciales e insta a abrir una nueva investigación con la asistencia de expertos y organismos especializados.

El comité militar designado deberá identificar las unidades y fuerzas de seguridad «responsables de asegurar la ciudad de Bengasi» en la fecha de la desaparición y «determinar a todos los que fracasaron en sus deberes para remitirlos a un juicio militar».

Hace casi un año, cuando circuló el vídeo de Darsi -que trascendió en medios franceses-, se organizaron protestas y se condenó el suceso.

Entonces, el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), administrado por Abdelhamid Dbeiba y con control sobre el oeste del país, exigió una investigación internacional «urgente e independiente para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad del diputado» y rechazó «el silencio del Parlamento».

También la delegación de la Unión Europea (UE), las misiones diplomáticas de los Estados miembros y la misión de la ONU en Libia (UNSMIL) exigieron abrir una investigación «urgente e independiente» sobre la desaparición, cuyas causas todavía se desconocen. EFE

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