Libia alcanza su primer acuerdo de presupuesto unificado tras casi 13 años de división

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Túnez, 11 abr (EFE).- El Banco Central de Libia anunció este sábado la firma de un acuerdo para la unificación del presupuesto en el dividido país, «primer consenso nacional» desde que en 2014 se produjera una escisión en dos administraciones, quedando el este bajo la tutela del mariscal Jalifa Haftar y el oeste gestionado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN).

El gobernador del Banco Central, Nagi Issa, dijo en una rueda de prensa posterior a la firma que el acuerdo debe servir para «unificar la gestión fiscal entre las autoridades del este y el oeste, frenar los gastos no controlados», así como apoyar la estabilidad del dinar libio», cuya inflación alcanzó dígitos de dos cifras.

Según Issa, el pacto define «claramente» el volumen de gastos e ingresos y «regula» los gastos públicos «para todas las partidas», con un programa de «desarrollo específico» que tendrá un límite de 40.000 millones de dinares (5.372 millones de euros) «compartidos entre las partes».

El acuerdo fue suscrito días después de que medios locales revelaran que el asesor de Estados Unidos para África, Massad Boulos, había solicitado a las autoridades libias la adopción de un presupuesto unificado para 2026, con el fin de «reforzar la estabilidad financiera».

Propuesta de unificación de las administraciones

Además, las mismas fuentes -que citaron un supuesto informe de EE.UU. que no se ha hecho público- aseguraron que Boulos propuso unificar las administraciones del este y el oeste, con un reparto de cargos entre las actuales autoridades de ambas partes.

La propuesta plantea que el hijo del mariscal Haftar y comandante adjunto del Ejercito Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés), Saddam Haftar, sea el líder del Consejo Presidencial y comandante supremo del Ejército, mientras que el primer ministro Abdelhamid Dbeiba -actual líder del GUN- mantenga el mismo cargo para todo el país y sea, además, ministro de Defensa.

Sin hacer mención al supuesto informe estadounidense, Issa -quien planteó la necesidad de que «todas las partes cumplan con lo acordado»- señaló que el próximo objetivo es «corregir el curso de la política comercial, en consonancia con las políticas monetarias y fiscales».

Tras el anuncio, Dbeiba manifestó en su cuenta de X que el acuerdo «es un paso que trae augurios de bien, pero la prueba radica en el compromiso serio de todas las partes, para que se transforme en resultados tangibles que el ciudadano sienta en su vida diaria»

Además, agradeció a quienes contribuyeron en el consenso, con el Banco Central de Libia a la cabeza, así como a los representantes del Consejo Presidencial y el Alto Consejo de Estado.

Dbeiba también destacó «el apoyo técnico del Departamento del Tesoro de Estados Unidos» y elogió el papel de Boulos «en el apoyo a los esfuerzos de mediación política que contribuyeron a llegar a este acuerdo». EFE

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