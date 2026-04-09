Lidl abre en Belfast su primer pub para sortear la estricta ley sobre alcohol norirlandesa

2 minutos

Dublín, 9 abr (EFE).- Lidl anunció este jueves que ha comenzado a construir en Belfast el primer pub en la historia de la cadena de supermercados, en respuesta a las estrictas normas sobre venta de alcohol vigentes en la provincia británica de Irlanda del Norte.

El gigante alimentario alemán llevaba seis años litigando con las autoridades locales para poder vender alcohol en la sección designada de su establecimiento del barrio de Dundonald, al este de la capital norirlandesa, hasta que el Tribunal Superior de la región le ha dado la razón.

De acuerdo con la legislación de Irlanda del Norte, los supermercados deben adquirir una licencia cedida por otro negocio, como un pub que cesa su actividad, y superar después una prueba denominada de «insuficiencia».

Este test debe demostrar que el número de establecimientos con licencia para vender alcohol existentes en una zona es insuficiente para satisfacer las necesidades del público, lo cual no pasó el supermercado de Dundonald.

«Después de seis años de proceso de planificación, estamos encantados de confirmar hoy el desarrollo de una casa pública (pub, abreviado) completamente nueva y la correspondiente venta para consumo fuera del local, ubicado junto a nuestra tienda en Dundonald», comunicó el director general de Lidl en la provincia, Gordon Cruikshanks.

Avanzó que prevé inaugurar el local, con capacidad para unas 60 personas, este verano y que servirá «una selección» de productos de la gama de cervezas, vinos y licores de Lidl, así como otras bebidas para «promover a proveedores locales».

Tras conocer los planes de Lidl, firmas competidoras presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Belfast, al entender que aprovechaba un vacío legal para operar bajo licencia un pub y un punto de ventas fuera del supermercado.

El juez Adrian Colton dio la razón a Lidl y aseguró que la ley no impedía que una empresa adoptara un enfoque innovador: «El hecho de que la solicitud sea novedosa no es motivo para rechazarla», dictaminó.

También señaló que la cadena de supermercados había superado la prueba de «insuficiencia», pues tras el cierre de dos pubs locales, el de Lidl sería ahora el único en el vecindario. EFE

ja/rb/psh