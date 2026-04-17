Liga Árabe condena la «violación flagrante» de la soberanía de Somalia por parte de Israel

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El Cairo, 17 abr (EFE).- La Liga Árabe condenó este viernes «en los términos más enérgicos» el nombramiento por parte de Israel de un embajador en la región separatista somalí de Somalilandia, al considerarlo una «flagrante violación» de la soberanía y la integridad territorial de Somalia.

El secretario general de la organización panárabe, Ahmed Abulgueit, expresó su rechazo más firme al paso dado por Israel el pasado miércoles, al designar a un diplomático como embajador en esa zona noroccidental, que Mogadiscio considera parte de su territorio.

«Este paso es nulo y sin efecto, ilegal, y constituye una peligrosa escalada y una violación flagrante de la soberanía y la integridad territorial de Somalia, así como un claro incumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas del derecho internacional», afirmó Abulgueit, según un comunicado difundido por la oficina de prensa de la Liga Árabe.

El portavoz oficial de la Secretaría General, Gamal Roshdy, recordó la posición árabe unánime expresada en la reunión extraordinaria del Consejo de la Liga celebrada el 28 de diciembre de 2025, que rechazó cualquier forma de reconocimiento o compromiso con la región fuera del marco de la soberanía somalí.

Roshdy advirtió, además, que los movimientos israelíes representan «una amenaza directa a la seguridad nacional árabe y a la paz y la seguridad en el mar Rojo, el golfo de Adén y el Cuerno de África», y suponen un intento de «redibujar el mapa geopolítico de la región» que podría afectar la libertad de navegación y el comercio internacional.

La Liga Árabe reafirmó que el pueblo somalí es «un solo pueblo» con origen, historia y tejido social, tribal y religioso común, y que Somalia ha optado por un Estado nacional unificado que rechaza divisiones y faccionalismos.

Abulgueit ha enviado cartas al secretario general de la ONU, al presidente del Consejo de Seguridad y al presidente de la Comisión de la Unión Africana para coordinar una posición árabe, africana e internacional firme frente a lo que considera un intento israelí de desestabilizar el Cuerno de África y la región del mar Rojo.

Israel designó este miércoles como embajador no residente a Michael Lotem, un diplomático veterano que fue embajador en Kenia, nombramiento que Somalia condenó al considerarlo una infracción del derecho internacional.

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente como Estado, aunque tiene Constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró en 1991 su separación de Somalia, excolonia italiana, y en las últimas décadas, ha habido varios intentos de diálogo con Mogadiscio sobre la independencia de la región.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento en 1991 del dictador Mohamed Siad Barré, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra. EFE

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