Ligero descenso de las temperaturas en Portugal en una jornada con avisos por calor

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Lisboa, 13 jun (EFE).- Diecisiete de los dieciocho distritos que componen el territorio peninsular de Portugal mantienen este sábado el aviso amarillo, el más bajo de un total de tres, por calor en una jornada en la que se espera un ligero descenso de las temperaturas, pese a que se podrán alcanzar máximas de 38ºC.

Así se refleja en las previsiones publicadas hoy en la página web del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), que solo ha retirado el aviso amarillo por la «persistencia de valores elevados de la temperatura máxima» en el distrito de Faro (sur del país).

Aun así, dicha región se encuentra en aviso amarillo por fuerte oleaje, ya que para esta jornada se esperan olas de hasta 2,5 metros de altura en esa zona.

Entre las capitales de distrito, la que mayores temperaturas registrará este sábado será Santarém, con 38ºC, seguida de Évora (36ºC), Braga (35ºC) y Coimbra (35ºC).

En Lisboa, la máxima deberá rondar los 35ºC, mientras que la mínima se situará en los 20ºC.

También se ha visto reducido el número de municipios en el territorio peninsular en riesgo «máximo» de incendio rural, que ayer, viernes, superaban el centenar y que este sábado rondan los 40.

Sin embargo, se mantiene el nivel de riesgo «muy elevado» o «elevado» por fuego en gran parte del país.

Ante la previsión de altas temperaturas previstas para este fin de semana, la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) de Portugal emitió el jueves una serie de recomendaciones para prevenir a la población respecto a los incendios rurales, como evitar quemas extensivas y usar desbrozadoras y trituradoras. EFE

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