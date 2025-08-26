Lil Nas X sale de prisión y asegura que «fue aterrador» pero que «todo estará bien»

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 26 ago (EFE).- El rapero Lil Nas X dio este martes sus primeras declaraciones publicas tras salir de prisión, asegurando que «fue aterrador» pero que «todo estará bien».

El cantante, cuyo nombre real es Montero Hill, compareció ante un juez el lunes y se declaró inocente de cuatro cargos penales, tras haber sido arrestado el pasado jueves por las autoridades mientras caminaba en ropa interior por las calles de Los Ángeles.

El medio dedicado a las celebridades TMZ más tarde captó imágenes del intérprete de ‘Industry Baby’ saliendo de prisión y el rapero usó su cuenta de Instagram para calmar a sus seguidores al decir que «todo estará bien».

«Fueron cuatro días terribles, pero su chica (en referencia al propio Nas) va a estar bien», dijo el cantante hablándole a la cámara.

Hill enfrenta tres cargos de agresión a un oficial de policía y un cargo de resistencia al arresto, según los documentos judiciales presentados ayer ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, informó NBC News.

La fianza por estos cargos se fijó en unos 75.000 dólares, de acuerdo con el medio especializado The Hollywood Reporter.

El cantante tendrá otra vista previa al juicio el 15 de septiembre y podría enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión si es declarado culpable.

Los cargos suceden a su detención el pasado jueves después de que Lil Nas X fue visto caminando por el medio de una calle vestido con unos calzoncillos blancos y unas botas de vaquero en el barrio Studio City de Los Ángeles.

El cantante de ‘Old Town Road’ comenzó a golpear a los oficiales que llegaron a la zona tras varios avisos de los residentes, lo que provocó su arresto y su ingreso en un centro hospitalario por una posible sobredosis. Tras ser dado de alta fue trasladado a prisión. EFE

mrl/eav