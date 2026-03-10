Listado completo de las novedades de la Guía Michelin 2026 para Portugal
Lisboa, 10 mar (EFE).- Un nuevo restaurante con dos estrellas Michelin y diez nuevos con una son las novedades de la Guía Michelin 2026 en Portugal, que celebró su tercera edición separada de España.
En total son 53 los establecimientos con estrellas en el país ibérico.
Uno de los grandes vencedores de la noche fue el restaurante A cozinha do Paço, de Afonso Dantas (Évora), que no solo recibió una estrella, sino que también se llevó una Estrella Verde Michelin.
Otro de los protagonistas fue Francisco Quintas, de Largo do Paço (Amarante), que se alzó con el premio especial al ‘Chef joven’ y logró se primera estrella Michelin.
Este es el listado completo de las novedades de Portugal incluidas en la guía Michelin 2026:
DOS ESTRELLAS MICHELIN
Fifty Seconds, de Rui Silvestre (Lisboa).
UNA ESTRELLA MICHELIN
A cozinha do Paço, de Afonso Dantas (Évora)
Alameda, de Rui Sequeira (Faro)
dop, de Rui Paula y Sandro Teixeira (Oporto)
Éon, de Tiago Bonito (Oporto)
Gastro by Elemento, de Ricardo Dias Ferreira (Oporto)
In Diferente, Angélica Salvador (Oporto)
Kappo, Tiago Penão (Cascais)
Largo do Paço, de Francisco Quintas (Amarante)
Mapa, de David Jesus (Montemor-o-Novo)
Schistó, de Vítor Matos y Vítor Gomes (Peso da Régua).
ESTRELLA VERDE
A Cozinha do Paço, de Afonso Dantas (Évora).
PREMIO SALA
Asácio Ribeiro, de Vila Foz (Oporto).
MEJOR SUMILLER
Carlos Monteiro, de Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira).
PREMIO CHEF JOVEN
Francisco Quintas, de Largo do Paço (Amarante).
RESTAURANTES BIB GOURMAND
Mesa15, de Petr Kiss (Leiria)
Taberna Sakra, de Hugo China Ferreira (Alverca do Ribatejo).
RESTAURANTES RECOMENDADOS
1638 Restaurant by Nacho Manzano, de Nacho Manzano y Tony Salgado (Gaia)
Atrevo, Rita Magro (Porto)
Austa, de David Barata (Almancil)
Authentic, de Ricardo Luz (Almancil)
Broto, de Pedro Pena Bastos (Lisboa)
Cafezique, de Leandro Araújo (Loulé)
Camilo, de Diogo Manuel Ribeiro (Porto)
Coral, Diogo Pereira (Porches)
Cozinha das Flores, de Nuno Mendes (Porto)
Cozinha do Douro, de José María Gomes (Lamego)
DeRaiz, de Nuno Fonter (Rebordinho)
Duoo Gastro Theatre, Catarina Monteiro y Leandro Silva (Portimão)
Essences, de Ferran Arnau (Lousã)
Forno da Telha, de Miguel Rocha Vieira (Évora)
Intemporal, de António Simões (Praço de Arcos)
Izakaya Japanese Cuisine, de Rúben Mesquita (Oporto)
Jncquoi Fish, de Filipe Carvalho (Lisboa)
Jncquoi Table, de Filipe Carvalho (Lisboa)
Liz, de Daniel Carvalheira (Porto)
Manjar dos Leitões, de Evaristo Martins (Póvoa do Varzim)
Maré – José Avillez, de José Avillez y Filipe Pina (Cascais)
Mercatel, de Cristiano Barata (Aveiro)
Mesa Farta, de João Viegas (Tavira)
Mitsu, de Shinyu Kolko y Kshetri Raju (Lisboa)
O Manel, de Manuel de Oliveira (Nogueira)
Omakase WA, de Ashik Yonjan (Lisboa)
Pearl, João Silva y Domingos Camara (Faro)
Quinta do Quetzal, João Mourato (Vidigueira)
Refeitro, de João França (Coimbra)
Salta, de Tomaz Salema Reis (Lisboa)
Santa Joana, de Bruno antunes, Mauricio Varela y Nuno Mendes (Lisboa)
Sult Cascais, de Nelson Soares (Cascais)
Tasco da Ilda, de Madalena Dias (Azambuja). EFE
