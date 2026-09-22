Lituania dice que Rusia es la mayor amenaza para la paz mundial

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Naciones Unidas/Berlín, 22 sep (EFE).- El presidente lituano, Gitanas Nauseda, dijo este martes en su discurso en la Asamblea General de la ONU que actualmente Rusia es la mayor amenaza para la paz mundial y agregó que sólo una victoria de Ucrania en la guerra podrá garantizar la vigencia de los principio del Derecho Internacional y un mundo basado en reglas.

Nauseda empezó su intervención recordando que hace 35 años «Lituania había vuelto a ocupar el lugar que le corresponde entre las naciones soberanas» -tras su independencia de la Unión Soviética y se había sumado a la ONU, convencida de un orden basado en el derecho y el respeto a la integridad territorial.

«Respaldamos los principios de la ONU que últimamente se ven sometidos a una presión cada vez mayor», aseguró.

Luego paso revista a las diversas amenazas del orden mundial pasando por las agresiones de Iran a través de grupos aliados con el régimen, la situación el estrecho de Ormuz y en el Medio Oriente para llegar final a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

«Rusia es la mayor amenaza para la paz mundial, ha subido el tono de sus operaciones con el uso de drones contra infraestructuras civiles», aseguró.

Luego añadió que pese a que la guerra de Ucrania ha durado ya más que la Primera Guerra Mundial y que Rusia ha sufrido numerosas bajas ha conquistado «sólo el 0,3 % del territorio ucraniano».

«Rusia prácticamente ha perdido la guerra pero sus líderes no queieren admitirlo porque temen rendir cuentas ante la comunidad internacional y tamabién la venganza de su propio pueblo, Tenemos que asegurar la victoria de Ucrania porque sólo el triunfo de Ucrania y el mantenimiento de su integridad territorial puede garantizar la paz del mundo y los principios de la ONU».. subrayó.

Nauseda dijo que su país ha sufrido provocaciones de parte de Rusia como ataques híbridos y violaciones de su espacio aéreo y dijo que «las ambiciones imperiales» de Moscú se extienden a muchas partes del mundo, por ejemplo en África, y que ningún país se puede considerar a salvo de ella.

Entre las armas que usa Rusia Nauseda mencionó la desinformación y «la falsificación de la historia» y a ese respecto señaló los intentos de hacer olvidar los crímenes del régimen soviético.

«Es importante aprender las lecciones de la historia. Muchos no quieren hacer frente a los crímenes cometidos en el pasado por regímenes totalitarias como el régimen soviético», resaltó.

Con respecto a la desinformación advirtió que ésta podía hacerse más peligrosa con el uso de la Inteligencia Artificial y llamó a que este no se puede dejar en manos de regímenes autoritarios.EFE

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