Liverpool es el sexto equipo que se queda sin entrenador en la Liga Uruguaya

2 minutos

Montevideo, 7 abr (EFE).- Liverpool se convirtió en el sexto de 16 equipos que disputan la Liga Uruguaya en quedarse sin entrenador, cuando apenas se pusieron en juego 30 de los 111 puntos posibles y no finalizó el primero de los tres torneos que se llevan a cabo.

Este martes, el Negriazul indicó que Camilo Speranza presentó su renuncia y que el director deportivo Gustavo Ferrín ocuperá el cargo de manera interina.

El entrenador había asumido el cargo en enero y pocos días después de hacerlo fue eliminado de la Copa de la Liga AUF de verano al caer con el recién ascendido Albion. Luego quedó afuera de la Copa Libertadores tras ser eliminado por el colombiano Deportivo Independiente Medellín en la segunda fase.

En el Torneo Apertura, Liverpool se encuentra noveno con 13 puntos ganados en diez jornadas y el fin de semana cayó frente a Deportivo Maldonado.

Desde el comienzo del mencionado certamen, otros cinco equipos también cambiaron de entrenador: Boston River, Cerro, Danubio, Juventud y Nacional.

Pese a haber clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el primero de estos destituyó al argentino Israel Damonte y contrató a Ignacio Ithurralde.

Mientras tanto, Cerro puso fin al ciclo de Nelson Abeijón y sumó a Alejandro Apud, mientras que Danubio anunció el pasado 5 de abril la salida del argentino Diego Monarriz, aunque aún no informó quién ocupará su lugar.

Mientras tanto, Sergio ‘Chapita’ Blanco se convirtió este lunes en nuevo entrenador del uruguayo Juventud, que este domingo finalizó el ciclo de Sebastián Ariel Méndez.

El conjunto de la ciudad de Las Piedras ocupa el último lugar de la clasificación, aunque con el argentino al mando eliminó de la Copa Libertadores al ecuatoriano Universidad Católica y el paraguayo Guaraní.

Esto le permitió llegar a la tercera fase, donde fue eliminado por Deportivo Independiente Medellín y de esa forma se clasificó a la fase de grupos de la Sudamericana. Este jueves hará su debut frente al peruano Cienciano.

Por su parte, Nacional despidió a Jadon Viera, quien había tomado las riendas del equipo a fines del pasado año y lo llevó a conquistar el título venciendo a Peñarol en las finales, y contrató a Jorge Bava.

Hasta el momento se jugaron diez de las quince fechas del Torneo Apertura, mientras que cuando finalice dicho certamen se disputarán el Torneo Intermedio, el Torneo Clausura y las finales de la Liga. EFE

scr/laa