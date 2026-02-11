Llegan a Alemania los barcos españoles para las maniobras de la OTAN en el mar Báltico

4 minutos

Berlín, 11 feb (EFE).- Una docena de barcos de la OTAN, entre ellos tres de España, llegaron este miércoles al puerto alemán de Kiel, en el norte de Alemania para participar en las maniobras anuales ‘Steadfast Dart 26’ de la Alianza, un ejercicio en el que participan once naciones, pero no EE.UU. en esta ocasión.

Italia, Grecia, Alemania, República Checa, España, Lituania, Bulgaria y Turquía participan en las maniobras, con apoyo adicional de Francia, Bélgica y Reino Unido, pero no así EE.UU, porque no todos los aliados lo hacen en cada maniobra, señalaron desde la OTAN.

Recalcaron no obstante que Washington estuvo implicado en la planificación del ejercicio, que se hace con dos años de antelación.

El enfoque del ejercicio, que no está dirigido contra ningún país pero que se desarrolla en el contexto de los ataques híbridos rusos contra los aliados en el mar Báltico y la guerra de Rusia en Ucrania, está hasta finales de febrero en el norte de Alemania, con los puertos de Emden y Kiel como principales puntos de llegada.

En este contexto, el grupo naval de las Fuerzas de Reacción Rápida de la OTAN (ARF) se encuentra ya en la base naval de Kiel, en el mar Báltico, con lo que concluye la fase de despliegue estratégico, durante la cual fuerzas de todo el territorio de la Alianza fueron trasladadas de forma sincronizada por vía aérea, marítima y terrestre a Alemania, informó el Mando Operativo Conjunto de las Fuerzas Armadas alemanas.

En total, buques de cinco naciones atracaron en el puerto, desde un portaaviones hasta un cazaminas.

Llegan los buques españoles a Alemania

El buque insignia del grupo naval de la ARF -creada en 2024 a raíz de la guerra de Ucrania y el retorno del conflicto de alta intensidad en Europa- es el «Castilla», un buque de desembarco anfibio español capaz de transportar tropas, equipos, vehículos y embarcaciones para operaciones de desembarco.

El barco, que partió a finales de enero de la base naval de Rota, está escoltado por la fragata «Cristóbal Colón», especializada en la defensa contra ataques aéreos de aviones, drones y misiles. También llegó el «Almirante Juan de Borbón» a Kiel.

Asimismo, forma parte del grupo marítimo de la ARF el portaaviones y buque de drones turco «Anadolu», que encabeza un grupo compuesto por las fragatas «Estambul» y «Oruç Reis», así como por el buque logístico «Derya».

La Armada alemana ha enviado la fragata «Brandenburgo» a Kiel. Además dos grupos marítimos permanentes de la OTAN participan en el ejercicio con la fragata germana «Sajonia» y el cazaminas alemán «Fulda».

Ya durante el tránsito hacia Kiel, los buques de las distintas naciones aprovecharon para intensificar su cooperación, dado que a ejercicios básicos siguieron escenarios tácticos complejos, complementados con cooperaciones con fuerzas navales alemanas, neerlandesas y danesas.

De hecho, en las próximas semanas, partes del grupo naval de la ARF también participarán en el ejercicio Northern Quadriga, junto con buques de la Armada alemana en el mar del Norte y el mar Báltico.

Vehículos, helicópteros y soldados españoles

Junto a la llegada de los barcos a Kiel, el Comando de Componentes de Operaciones Especiales español completó ya el lunes pasado en el puerto de Emden, en el mar del Norte, su proceso de recepción acuartelamiento y despliegue posterior hacia diversas áreas de entrenamiento en el norte alemán, según informó hoy la OTAN

El equipo militar español, incluidos contenedores y vehículos tácticos y de apoyo, partieron de Cartagena a finales de enero.

Asimismo aterrizaron en la base aérea de Hohn, al oeste de Kiel, helicópteros militares de España e Italia.

En total participan en los ejercicios cerca de 10.000 militares, incluidos unos 1.500 efectivos españoles.

Ejercicios con «K9 Lucas», el perro español soldado

Con 7.300 militares en total, españoles, griegos, italianos, checos y turcos suman el grueso del contingente aliado, que también incluye a «K-9 Lucas», un perro pastor belga de cuatro años de las tropas de operaciones especiales de España,

El perro está entrenado como un soldado capaz de actuar en distancias de hasta cuatro kilómetros en misiones de reconocimiento, detección de explosivos, además de ser capaz de recibir instrucciones por sistemas de radio, láser, drones y voz, según la OTAN. EFE

smm-cae/fpa

(foto)(vídeo)