Llegan a Venezuela 126 migrantes repatriados desde Miami

1 minuto

Caracas, 4 mar (EFE).- Un total de 126 migrantes llegaron a Venezuela este miércoles en un vuelo de repatriación procedente de Miami, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y Justicia.

En su canal de Telegram, la cartera de Estado indicó que el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Este es el vuelo número 119 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Los migrantes, de quienes no se ofreció una cifra detallada por género, recibieron atención médica por parte de las instituciones nacionales y luego fueron trasladados a sus hogares por los organismos de seguridad, indicó el Ministerio de Interior.

Un total de 130 migrantes repatriados llegaron el pasado lunes a Venezuela en un vuelo proveniente también de Miami, como parte del programa Vuelta a la Patria, que gestiona los retornos migratorios al país suramericano.

El Ministerio de Interior y Justicia informó entonces en Instagram que en el vuelo viajaban 101 hombres, 21 mujeres, 4 adolescentes y 4 niños.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación. EFE

