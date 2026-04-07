Llegan a Venezuela 320 migrantes en un vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos

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Caracas, 6 abr (EFE).- Un total de 320 migrantes regresaron este lunes a Venezuela en un vuelo procedente de Arizona, Estados Unidos, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa gubernamental que gestiona los retornos al país suramericano.

En una publicación en Instagram, el Ministerio de Interior y Justicia informó que llegaron 278 hombres, 33 mujeres, así como nueve menores de edad en un vuelo que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

La cartera de Estado indicó que junto al Ministerio de Salud entregaron medicamentos de forma gratuita a todos los venezolanos que regresaron a su país.

Además, dijo que los órganos de seguridad ofrecieron «atención integral» a los migrantes, sin ofrecer mayores detalles.

Se trata del vuelo número 130 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El pasado miércoles, un grupo de 141 migrantes regresaron a Venezuela en un vuelo procedente de la ciudad Opa-locka, Florida, Estados Unidos.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación. EFE

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