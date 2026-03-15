Llueven felicitaciones y elogios al sonido de ‘Sirat’, aseguran las nominadas al Óscar

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Los Ángeles (EE.UU.), 15 mar (EFE).- El equipo de sonidistas de Sirat ha calificado de “increíble” la cantidad de elogios y felicitaciones que han recibido por parte de los miembros de la Academia de Hollywood por su trabajo, que hoy compite por el Óscar al mejor sonido.

El grupo, compuesto por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, habló con EFE en su paso por la alfombra roja, donde se mostraron “afortunadas” por recibir la nominación. De ganar la estatuilla, las españolas se convertirían además en el primer equipo íntegramente femenino en imponerse en esta categoría.

Escrito y dirigido por el cineasta gallego Oliver Laxe, Sirat se adentra en el desierto de Marruecos para seguir la desesperada búsqueda de un padre, Luís (Sergi López), y su hijo menor, Esteban (Bruno Núñez), por encontrar a Mar, su hija y hermana mayor, que desapareció hace meses, en una rave ilegal en la montaña.

Ambientada en las inmensidades del desierto marroquí, la película combina actores profesionales, como López, con intérpretes no profesionales, creando una experiencia inmersiva y radical que desafía las convenciones narrativas.

La cinta logró un impulso importante en los Premios del Cine Europeo (EFA) celebrados el pasado fin de semana, donde Laxe se impuso en cinco apartados técnicos. EFE

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