Lluvias obligan a aplazar acto por aniversario del mortal colapso de discoteca dominicana

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Santo Domingo, 8 abr (EFE).- Las torrenciales lluvias que caen este miércoles sobre la capital de la República Dominicana obligaron a aplazar hasta mañana el acto organizado por el primer aniversario del derrumbe de la discoteca Jet Set, que el 8 de abril de 2025 causó 236 muertos y más de 100 heridos.

El Movimiento Justicia Jet Set, integrado por sobrevivientes y familiares de fallecidos, informó que «por causas de fuerza mayor y en cumplimiento de las disposiciones emitidas por las instituciones pertinentes» pospusieron la actividad, que se celebrará en las ruinas de la discoteca, por década un referente de la vida nocturna de Santo Domingo y muy popular entre la clase media del país.

Centenares de familiares y allegados de las 236 víctimas se reunieron la pasada madrugada para celebrar las vidas de sus seres queridos con una vigilia a la misma hora de la tragedia.

Velas, flores y detalles en memoria de quienes perdieron la vida fueron depositados frente a las puertas del local nocturno donde ocurrió el accidente, el lugar escogido para esta conmemoración.

La tragedia se produjo la madrugada del 8 de abril del pasado año mientras centenares de personas disfrutaban de una presentación del merenguero dominicano Rubby Pérez, quien perdió la vida en el siniestro, al igual que uno de los músicos de su orquesta.

También se informó en su momento del fallecimiento de 18 venezolanos, tres hispano-dominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano y un keniano.

El pasado lunes, en el inicio del juicio preliminar en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca, el Ministerio Público aseguró que durante años, ambos realizaron obras en la infraestructura sin notificarlo a «ninguna» institución.

«Por lo que no hay registros de inspecciones de los procesos de remodelación de dicha edificación», lo que, «constituye una inobservancia a la ley» y «una muestra de negligencia de parte de los mismos», afirmaron los fiscales.

Además, los imputados ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.

De hecho, en la única entrevista concedida hasta ahora a un medio de comunicación tras el accidente, Antonio Espaillat admitió el 23 de abril pasado que los plafones del techo de la discoteca «siempre» se caían e, incluso, el mismo día del derrumbe se cambiaron algunos de ellos, lo que atribuyó a «diferentes razones», al tiempo que reconoció que nunca se examinó el techo para constatar la situación real, pese a las filtraciones.EFE

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