‘Lobo, morir matando’, la telenovela que aboga por la defensa de la justicia en América

David Álvarez

Ciudad de México, 16 feb (EFE).- La telenovela mexicana continúa abordando los problemas actuales del mundo con ‘Lobo, morir matando’, la serie de Telemundo que en medio de protestas contra Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) trata de explicar que aún hay personas en los cuerpos de seguridad intentando hacer justicia, pero sobre todo, intentando proteger la seguridad que el americano se merece.

“Estamos viviendo momentos tan críticos que tú, yo y, sobre todo en Estados Unidos, pero también en todo el mundo, lo único que queremos es que nuestros policías nos cuiden y creo que eso es lo que representa mi personaje”, explica la actriz Fátima Molina en la alfombra roja de la producción.

Para Molina es un orgullo poder contar historias de «policías buenos, que realmente quieren hacer justicia”, en medio de una crisis de protestas tras las deportaciones masivas de migrantes y las muertes de protestantes como Renée Good o Alex Pretti.

‘Lobo, morir matando’ narra la historia de una niña refugiada intentando llegar a la frontera norte tras ser perseguida por una Fiscalía corrupta. En su huida, solo contará con la ayuda de un expolicía que se ve obligado a tomarse la justicia por su mano para protegerla.

En medio de las televisiones plagadas de series y películas en las que los únicos justicieros que aparecen son aquellos que llevan mallas como Batman o Spiderman se cuela Lobo, un hombre que según explica su intérprete Arap Bethke, “no es un superhéroe alejado de la realidad, sino que es alguien que ya no cree el sistema”.

“(Lobo) decidió que la justicia se tiene que hacer por su propia mano porque la ley no funciona. Entonces ahí está la diferencia entre que la ley funciona y la justicia llegue. Esto funciona en un mundo en donde a veces la ley no es el camino correcto”, reflexiona el actor de 45 años.

Aunque “salirse del sistema y usar tus propios puños” no sea el método más ortodoxo, es el que Lobo termina encontrando para que “los peores criminales que uno se puede imaginar” terminen siendo juzgados.

Proteger a las infancias

En el centro de intenciones corruptas y una lucha de poder se encuentra Renata, una niña que ve cómo su infancia es truncada por una herencia que desconocía, un tema ajeno y de difícil comprensión que, según explica el reparto, no debería ser de su incumbencia.

“Creo que en general los niños entre más tiempo tengan de infancia, más conserven el juego, mejor (…) si algo tuve maravilloso en los ochentas es poder tener una infancia libre de prácticamente programas de televisión (…) La cantidad de narcos, de violencia expuesta (en la televisión) es brutal y yo creo que hay muchas otras historias que se podrían contar”, explica Dominika Paleta, hermana de la también intérprete franco-polaca Ludwika Paleta.

El acercamiento de los niños a la violencia en México es una de las principales preocupaciones del país, con cada vez un mayor número de menores delinquiendo, en torno a un 45 % más entre 2021 y 2023 de adolescentes imputados, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una problemática que ponen en riesgo a miles de jóvenes.

‘Lobo, morir matando’ se estrena este martes en los canales internacionales de Telemundo, junto al regreso de otro de sus programas internacionales más virales, ‘La casa de los famosos’, un ejemplo de que el acento latino es cada día más relevante. EFE

