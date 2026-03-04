Lola Índigo será cabeza de cartel en el Rock in Rio Lisboa y actuará el 28 de junio

Lisboa, 4 mar (EFE).- La artista española Lola Índigo será una de las cabezas de cartel de la próxima edición del Rock in Rio Lisboa, que se celebrará los días 20, 21, 27 y 28 de junio, y se suma así a nombres como Katy Perry, Cindy Lauper y Linkin Park, informó la organización en un comunicado.

Según la nota, la española se subirá al escenario el 28 de junio.

«Buscamos reforzar cada vez más nuestra conexión con España, y la confirmación de la actuación de Lola Índigo es un paso más en ese camino», dijo la vicepresidenta ejecutiva de Rock in Rio Lisboa, Roberta Media, citada en el comunicado.

El público español representa el principal mercado internacional del festival, agregó la organización.

Considerada como una de las artistas más influyentes de la nueva generación del pop urbano español, Lola Índigo se dio a conocer en 2017 por su participación en el programa musical Operación Triunfo.

Su proyecto combina música, danza y una fuerte estética visual y tras pasar por los principales estadios y festivales de España en 2025 con la gira ‘La Bruja, La Niña y El Dragón’, reuniendo a más de 120.000 espectadores, llega por primera vez de Portugal de la mano de Rock in Rio Lisboa. EFE

