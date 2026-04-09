Londres inaugura la primavera con un festival de más de 100.000 tulipanes de colores

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Londres, 9 abr (EFE).- Los jardines del palacio de Hampton Court en Londres acogen hasta el próximo 5 de mayo el tradicional festival anual de tulipanes, con más de 100.000 flores de esta especie que transforman las 24 hectáreas exteriores del palacio en un paraíso de ensueño.

Se trata de una de las mayores exhibiciones de tulipanes plantados a mano en el Reino Unido, que transforman los jardines de la que fue la residencia de Enrique VIII en un espectáculo de color. Destacan las combinaciones florales de tulipanes amarillos con otros de color rosa y naranja.

Graham Dillamore, responsable de los jardines del palacio de Hampton Court, apunta la gran afluencia de visitantes: «Solo el fin de semana pasado hemos tenido 25.000 visitantes y esperamos que para finales del mes de abril hayan venido unas 150.000 personas», según explicó a EFE.

Los patios empedrados y alrededores del palacio se engalanan: desde mágicas fuentes flotantes en el Jardín de la Gran Fuente hasta una nueva exhibición temática en el Jardín de la Capilla, el Festival del Tulipán da vida a este palacio Tudor para disfrutar de un día primaveral inolvidable.

El palacio de Hampton Court fue una de las residencias favoritas y más importantes del rey Enrique VIII. Aunque fue construido por el cardenal Thomas Wolsey en 1514, Enrique VIII tomó posesión del palacio en 1529, convirtiéndolo en su patio de recreo y una de sus residencias principales.

Enrique VIII amplió las instalaciones del palacio para albergar a más de 1.200 miembros de la corte y sus dependencias fueron escenario de la vida cortesana, banquetes épicos y eventos significativos de la época Tudor entre los Siglos XVI y XVIII. EFE

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