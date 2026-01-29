Lordi y Johnny Logan, entre las estrellas de la gira por los 70 años de Eurovisión

Ginebra, 29 ene (EFE).- El grupo de heavy metal finlandés Lordi, célebre ganador de Eurovisión hace ahora 20 años, y el irlandés Johnny Logan, quien se llevó la victoria como cantante en dos ocasiones y una tercera como compositor, serán algunos de los participantes de la gira organizada este año en 10 ciudades del Viejo Continente para conmemorar los 70 años del festival.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del certamen, dio a conocer este jueves en un comunicado los primeros artistas confirmados para la gira, que comenzará el 15 de junio en Londres, finalizará el 2 de julio en Estocolmo e incluirá recitales en Hamburgo, Milán, Zúrich, Amberes, Colonia, Copenhague, París y Ámsterdam.

Otros confirmados son la griega Helena Paparizou, ganadora en 2005, la británica Katrina, última ganadora del Reino Unido en 1997, y artistas que sin haberse llevado la victoria son recordados por muchos fans como la noruega Alessandra, el australiano Guy Sebastian o la ucraniana Verka Serduchka.

La UER recordó que los participantes en cada uno de los conciertos podrían variar según la ciudad, que habrá «artistas sorpresa» y que las listas definitivas para cada concierto se anunciarán en los próximos meses. EFE

