Los ‘anti G7’ no logran que Ginebra ceda en el recorrido de su protesta previa a la cumbre

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Ginebra, 27 may (EFE).- El Gobierno del cantón de Ginebra, donde crecen las tensiones ante las protestas contra la cumbre del G7 que se celebra del 15 al 17 de junio en la cercana ciudad francesa de Evián, anunció este miércoles el recorrido de la única manifestación permitida en vísperas de ese acontecimiento, y que será distinto al que reclamaba el movimiento ‘anti G7’.

Según anunciaron las autoridades locales en rueda de prensa, la manifestación del 14 de junio comenzará a las 16:00 hora local (14:00 GMT), y sólo discurrirá por la parte de la ciudad situada a la orilla derecha del lago Lemán, sin pasar por el simbólico Puente de Mont Blanc, que la une con la margen izquierda.

La coalición anti G7 que organiza la protesta, formada por más de 60 asociaciones, insistía en pasar por el emblemático puente, pero según advirtió en la rueda de prensa la consejera Carole-Anne Kast, responsable de la seguridad, si el itinerario es rechazado el permiso para manifestarse será revocado.

También explicó que la tardía hora de comienzo de las protestas (las 14:00 GMT) se ha decidido ya que el 14 de junio es jornada de referendos en toda Suiza, por lo que se ha optado por un horario en el que las votaciones y recuentos estén prácticamente terminadas.

Las autoridades de Ginebra también confirmaron la prohibición de un campamento alternativo contra el G7 en la ciudad.

Suiza llevará a cabo cierres fronterizos y estrictos controles de seguridad de cara a la cumbre, ante el temor a que se repitan los disturbios de 2003, cuando la celebración del entonces G8 también en Evián se saldó con más de 300 detenidos, actos vandálicos y heridos en protestas tanto en Ginebra como en la también suiza Lausana.

La elección de la casi fronteriza Evián por las autoridades francesas ha disgustado a sus homólogas de Suiza, ante una cumbre a la que asistirá el presidente estadounidense, Donald Trump, y enmarcada en un contexto de descontento de la comunidad internacional por la guerra de Irán y otras acciones unilaterales de Washington. EFE

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