Los ‘swifties’ indagan en el universo del nuevo álbum de Taylor Swift en Nueva York

Nueva York, 30 sep (EFE).- Decenas de ‘swifties’ indagaron este martes en el universo de ‘The Life of a Showgirl’, el nuevo álbum de Taylor Swift, en un ‘pop up’ que se instaló en Nueva York como antesala al lanzamiento del proyecto.

Luciendo camisetas de ‘The Eras Tour’ y de anteriores discos de Swift, los fanáticos hacían cola para entrar en una galería de Chelsea (Manhattan) donde la plataforma Spotify ha habilitado este ‘pop up’.

El calor y la espera no desanimaron a los asistentes, que confiaban en que las instalaciones desvelaran más detalles del nuevo álbum que verá la luz este viernes.

«Tenemos que fijarnos en cada detalle, porque ella es la reina de dar pistas. Hay que recorrer las habitaciones con eso en mente, hacer fotos y tomar nota de todo para poder contárselo a tus amigos», contó a EFE Jade, fanática de la cantante desde hace doce años, tras visitar el interior de la galería.

Los ‘swifties’ no iban muy desencaminados, pues según dijo a la prensa una portavoz de Spotify, en esta actividad la cantante ha dejado múltiples pistas sobre ‘The Life of a Showgirl’.

Boas de colores y mucho brillo

En la primera habitación que conforma la experiencia, unos maniquíes dan la bienvenida al público luciendo conjuntos inspirados en aquellos que viste Swift en las portadas del proyecto.

Los seguidores de la estadounidense se emocionaron al ver las boas de colores, los sujetadores decorados con lentejuelas y los grandes tocados de plumas y perlas que llevaban las figuras en sus cabezas.

Alrededor, tres tocadores que decoraban la sala aparecían abarrotados de maquillaje, ramos de flores, collares de perlas y perfumes, todos objetos que se adecúan a la temática de ‘The Life of a Showgirl’.

Algunos ‘swifties’ se preguntaban si determinados detalles eran en realidad pistas sobre el álbum, como un espejo en el que alguien había escrito con pintalabios «a menudo, ser yo no me parece tan glamuroso».

Sus fanáticos también se detuvieron a hacerse fotografías junto a una réplica de la bañera en la que Swift aparece en la portada del álbum, un claro guiño al cuadro ‘Ofelia’ (1851-52) del pintor británico John Everett Millais.

En otra de las salas, la cantante recibe a los asistentes en un video en el que habla brevemente sobre su colaboración con los productores suecos Max Martin y Shellback, que ya estuvieron detrás de ‘1989’, el disco que la terminó de catapultar a la fama.

Y aunque Swift no estaba presente en el ‘pop up’ -que estará abierto hasta este jueves- dejó escrita para sus fans un mensaje en una libreta customizada con sus iniciales («TS») en la que escribió el título del álbum y dibujó un corazón. EFE

