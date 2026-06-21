Los Ángeles declara el estado de emergencia por incendio en planta de almacenamiento

Compartir

2 minutos

Washington, 21 jun (EFE).- La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, confirmó este domingo en rueda de prensa que continúa el estado de emergencia declarado el sábado por el masivo incendio de una planta de almacenamiento en frío en el barrio de Boyle Heights.

«El edificio plantea importantes desafíos de seguridad y operativos, incluidas grandes estanterías de almacenamiento que limitan la capacidad de los bomberos para desplegar con seguridad líneas de manguera manuales en el interior de la estructura», detalló hoy el servicio de bomberos de la ciudad.

El incendio comenzó el miércoles en el tejado y se reactivó durante los últimos días por lo que las autoridades declararon este sábado el estado de emergencia para reforzar los recursos de atención a las comunidades afectadas.

Bass aseguró que hasta el momento «no hay razón» para evacuar la comunidad pese al humo que asciende de la gran estructura, salvo que los vecinos quieran hacerlo voluntariamente.

En declaraciones en español, dado la amplia comunidad hispana de la zona, un portavoz de la Policía aconsejó a los vecinos quedarse en casa y adelantó que prevén extinguir el incendio en siete días.

Los materiales inflamables del interior de la gran instalación han dificultado la intervención de los bomberos que han definido el siniestro como «muy complejo» y con numerosos peligros en la intervención.

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el sábado el estado de emergencia para facilitar la coordinación de las agencias estatales en la «asistencia y recursos adicionales» para combatir el incendio, situado en un barrio al este de Los Ángeles.

Los bomberos consiguieron controlar las llamas los primeros días, sin embargo, el incendio cobró fuerza nuevamente hasta la declaración de emergencia. EFE

lfp/gad

(foto) (video)