Los 10 compromisos del presidente Paz para gobernar Bolivia en el próximo quinquenio

4 minutos

Daniela Romero

La Paz, 8 nov (EFE).- El presidente constitucional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, se comprometió este sábado, tras su investidura, a «defender la verdad» que Bolivia le entregó a través del voto, bajo una serie de compromisos que serán puestos en marcha a partir de ahora.

Estos son los diez compromisos que Paz anunció en su primer discurso como mandatario para sacar a Bolivia de la crisis económica y «abrir al país al mundo».

1. Defender el voto

El presidente afirmó que tanto él como el vicepresidente Edmand Lara son «la verdad que el pueblo ha definido a través del voto».

«Esa verdad no se puede rendir, tenemos que transformar la patria y ustedes representan las grandes mayorías, vamos a defender esa verdad», dijo el jefe de Estado.

2. «Responderán a la patria»

Paz anunció que los expresidentes del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales y Luis Arce «responderán a la patria» por la «pobreza y la necesidad de cada boliviano y boliviana».

Mencionó que recibe un «país devastado» con un «malgasto» de 60.000l millones de dólares en gas y con una deuda interna y externa de más de 40.000 mil millones de dólares.

3. Capitalismo para todos

El político centrista reiteró uno de los pilares de su programa de Gobierno, basado en «capitalismo para todos» que busca impulsar la economía a través de medidas como el acceso a crédito barato, la reducción de impuestos y aranceles, y la eliminación de barreras para emprender.

«Que ser formal en Bolivia sea barato, hoy día el 85% de la economía nacional es informal, solo el 15 % es formal. Hagamos de Bolivia una economía barata, hagamos negocios, produzcamos, hagamos comercio y démosle la oportunidad a Bolivia», dijo Paz.

4. Autonomías

El político centrista se comprometió a que el país y la economía se construya desde las regiones «como un primer paso para llegar a un mejor modelo de desarrollo y de visión de la patria».

«Ir construyendo lo que a futuro yo considero un país que permita a las regiones poder desarrollarse con sus capacidades y eso lo haremos a través de un modelo federal, que tendrá que venir más adelante, pero ese es el camino», destacó.

5. Acabar con el Estado «tranca»

Paz se comprometió a terminar con el Estado «tranca». caracterizado por la corrupción y burocracia «bajo un discurso ideológico de una falsa soberanía»

«No se transforma la patria, se transforma el ‘Estado tranca’, ese es mi compromiso con ustedes. La patria somos nosotros y nosotros transformamos el Estado para que sirva a la patria», precisó.

6. Símbolos

El presidente boliviano aseguró que «es tiempo de democracia, respeto y unidad» en torno a los símbolos del país.

«Todos los símbolos se respetan, pero nuestra unificación pasa por nuestra tricolor y el escudo», mencionó.

Esto quedó demostrado en el cambio de la imagen del Gobierno en redes sociales que sustituyó la cruz chacana, que es símbolo de la cosmovisión andina, y usada por Arce por el escudo republicano.

7. Reabastecimiento de combustible

El presidente también dijo que Bolivia sufre una «escasez energética que afecta a cada familia» por la falta de diésel y combustible.

«Sin embargo, antes de asumir comenzamos a trabajar para atender la urgencia. Mientras estamos hablando hoy, me comprometí con Edmand (Lara) que llegaría las cisternas de diésel y gasolina. Desde anoche están entrando a nuestras fronteras para terminar son esas malditas filas», anunció.

8. Reformar el Estado

Paz adelantó que entre las medidas urgentes para reformar el Estado está la reducción de ministerios «innecesarios» y los cargos políticos de un partido político.

«Todos aquellos ministerios y empresas que son solo para pegas (puestos de trabajo) para los del partido se van a cerrar, se van a auditar y ese dinero irá donde corresponde, a hospitales, escuelas y trabajo digno para los bolivianos», adelantó.

9. Estabilizar la economía

El presidente anunció que está en marcha su plan de traer inversiones a Bolivia, reducir los aranceles para y modernizar el sistema energético y digital

«Vamos a estabilizar la economía, la pondremos en el camino del desarrollo con el esfuerzo y el talento de nuestra gente», añadió.

10. Gobierno verde

Finalmente, Paz anunció que su Gobierno será el «de la innovación, de la ciencia, de la tecnología y del futuro verde».

«Defenderemos nuestros ríos, nuestros bosques y glaciares. el desarrollo económico irá de la mano del respeto al medio ambiente», señaló Paz.

drl/eb/pddp

(foto)