Los apagones afectarán a casi la mitad de Cuba este domingo

2 minutos

La Habana, 16 nov (EFE).- Un día más, los apagones volverán a afectar a casi la mitad de Cuba durante el horario «pico» (tarde-noche), el de mayor demanda de energía, informó este domingo la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

Esa afectación corresponde a la zona del oeste y el centro de la isla debido a que el servicio eléctrico continúa afectado en cuatro de las cinco provincias del oriente cubano azotadas por el huracán Melissa el pasado 29 de octubre provocando graves y múltiples estragos.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el momento de máxima demanda de esta jornada una capacidad de generación para estas zonas de 1.595 megavatios (MW) para una demanda pico de 3.000 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.405 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta previamente para evitar apagones desordenados) de 1.475 MW.

La crisis del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), agravada desde hace un año, en los últimos meses ha registrado tasas de déficit de generación próximas o incluso superiores al 50 % así como apagones de más de 20 horas al día en gran parte del país y cinco apagones nacionales, el último el pasado septiembre.

Todas las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

El programa solar gubernamental, que ha puesto en marcha 31 parques fotovoltaicos por todo el país este año, alivia parcialmente el déficit eléctrico durante el día, pero no en el horario nocturno porque no cuenta con baterías para acumular energía.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el efecto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de «asfixia energética».

Los constantes apagones están paralizando la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interno bruto (PIB) sea negativo este año.

Los cortes atizan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas registradas en los últimos años, como las masivas de julio de 2021 y las menores de los últimos meses en La Habana y Gibara. EFE

