Los asesinatos con armas de fuego suben un 3,8% en Guatemala en 2025

Ciudad de Guatemala, 9 ene (EFE).- Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas este viernes.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.

Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.

De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.

Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.

Por su parte, el Ministerio de Gobernación (Interior) señaló que las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León permitieron que 110 de los 340 municipios del país no registraran homicidios en 2025.

Datos de dicha cartera dan cuenta de que el año pasado las fuerzas de seguridad capturaron a 44.738 personas por diferentes delitos y desarticularon 139 estructuras criminales.

Entre los detenidos figuran 653 acusados de asesinato, así como 664 integrantes activos de la pandilla del Barrio 18 y 309 de la Mara Salvatrucha (MS).

Los operativos desarrollados por la Policía Nacional Civil (PNC) permitieron la incautación de 3.835 armas de fuego de diferentes calibres en todo el país. EFE

