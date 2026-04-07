Los astronautas de Artemis II salen de la influencia lunar y se dirigen hacia la Tierra

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Miami (EE.UU.), 7 abr (EFE).- Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA salieron este martes de la influencia de la Luna y se dirigen hacia la Tierra, donde tienen previsto amerizar el viernes, después de convertirse en los primeros seres humanos en orbitar alrededor del satélite en más de medio siglo.

Este momento se produce cuando la cápsula Orión en la que viajan los cuatro tripulantes -Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense- pasa de ser atraída especialmente por la Luna a estar dominada por la gravedad de la Tierra.

«Orión ha abandonado la esfera de influencia lunar; es decir, el punto en el que la atracción gravitatoria de la Luna es más intensa», informó el centro de control de la NASA en la retransmisión oficial.EFE

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