Los búlgaros comienzan a votar en las octavas elecciones legislativas desde 2021

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Varna (Bulgaria), 19 abr (EFE).- Más de 6,5 millones de ciudadanos de Bulgaria están llamados a votar en las elecciones que comenzaron a las 07.00 hora local (04.00 GMT), con la esperanza de poner fin a la inestabilidad política que ha llevado al país a celebrar ocho comicios legislativos desde 2021 sin lograr un Gobierno estable.

Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 20.00 hora local (17.00 GMT), tras lo cual se publicarán los primeros sondeos a pie de urna sobre el respaldo a los 24 partidos y coaliciones que compiten por los 240 escaños del Parlamento.

El ex presidente prorruso Rumen Radev lidera la intención de voto con su formación Bulgaria Progresista, con alrededor del 34 %, lo que lo sitúa como principal aspirante a encabezar el próximo Ejecutivo.

Radev, un antiguo comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas que dimitió como presidente en enero para poder presentarse a los comicios, ha centrado su campaña en la lucha contra la corrupción y la pobreza, así como la crítica a los partidos tradicionales.

El ex presidente, que es el político más popular del país, ha conectado con su mensaje de acabar con «la oligarquía» que gobierna el país con un electorado cansado de la inestabilidad y desconfiado de las instituciones, un desencanto que en las elecciones de 2024 hundió la participación al 38 %, la más baja de la UE.

Ahora se espera una participación de más del 60 %, lo que demuestra una gran movilización.

A gran distancia se situaría el partido conservador Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), con alrededor del 19 %, y que lidera el populista Boiko Borisov, tres veces primer ministro y el político más influyente del país en los últimos 15 años.

Le sigue la coalición reformista y proeuropea PP-DB, que obtendría un 11 %, y en cuarta posición aparece la formación DPS-Nuevo Comienzo, con un apoyo de hasta el 10 % y que está liderada por el empresario Delyan Peevski, sancionado por EEUU y Reino Unido por corrupción.

La ultranacionalista y prorrusa Resurrección mantendría representación parlamentaria con hasta el 7 % de los votos, aunque con un notable retroceso respecto a las elecciones de 2024 (13 %) atribuido en parte al trasvase de apoyos hacia Radev.

El ex presidente atrae también a parte del electorado del Partido Socialista (BSP), heredero del antiguo partido comunista, que ahora se encuentra al borde del umbral del 4 % y en riesgo de quedar fuera del Parlamento.

Si se confirman las encuestas, una victoria de Radev no le permitirá gobernar en solitario y deberá encontrar socios, algo difícil con un Parlamento fragmentado, profundas divisiones ideológicas y vetos cruzados entre las principales fuerzas políticas, lo que dificultaría nuevamente la formación de una mayoría estable.

De confirmarse este escenario, Bulgaria podría prolongar su ciclo de inestabilidad política y no son pocos los analistas que vaticinan nuevas elecciones en unos meses. EFE

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