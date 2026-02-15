Los bomberos combaten un incendio en Guayaquil (Ecuador), el segundo en los últimos días

1 minuto

Quito, 15 feb (EFE).- El Cuerpo de Bomberos de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil combate este domingo el segundo incendio registrado en los últimos días en esa urbe, una secuencia que resulta sospechosa para el ministro del Interior, John Reimberg.

Mientras que el incendio que comenzó el pasado miércoles y se mantuvo activo por varias horas provoco el colapso de un edificio en el centro de la ciudad, el de este domingo afectó a una bodega, también en Guayaquil, la urbe más poblada de Ecuador y uno de sus principales ejes económicos de la nación.

«Los hechos ocurridos en Guayaquil no son fortuitos. Hay estructuras operando en la sombra para provocar violencia y desorden. No vamos a mirar a otro lado. Las acciones empezarán de inmediato», escribió Reimberg en su cuenta de la red social X.

Guayaquil es una de las ciudades más afectadas por la violencia en Ecuador, país que vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

sm/eav