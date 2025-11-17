Los chilenos en España se decantan por Jara, con casi 50 % de votos, y Kast, tercero

Madrid, 17 nov (EFE).- La izquierdista Jeannette Jara recibió casi el 50 % de los votos de los 9.285 electores chilenos en España, donde el ultraderechista José Antonio Kast, el candidato que también pasó a la segunda vuelta, no fue el segundo candidato más votado, sino el tercero.

Jara, exministra de Trabajo del actual Gobierno de Gabriel Boric, ganó en las elecciones de este domingo con un 26,8 % de los votos, seguida de cerca por Kast, el líder del Partido Republicano, José que se hizo con un 23,9 %, según el 100 % de las mesas escrutadas a nivel global.

Sin embargo, en España, que es el segundo país con más votantes en el exterior de Chile registrados, Jara recibió el 48,48 % de los votos (4.469), seguida por la derechista Evelyn Matthei, exministra de Trabajo (2011-2013) con Sebastián Piñera, que obtuvo 1.961 votos, el 21,27 %. En la votación general, Matthei está en cuarto lugar con el 12,46 % de los votos.

Kast figura tercero en las votaciones en España, según los datos del Servicio de Voto Electoral, con 1.441 sufragios, el 15,63 %, por delante del también ultraderechista aún más radical Johannes Kaiser, que recogió 913 apoyos en España, el 9,9 %.

Un total de 9.285 electores, de 21.236 inscritos, votaron este domingo en las 49 mesas de los tres centros habilitados para votar en Madrid, Barcelona y Valencia, lo que supone el 43,72 % del censo en unas elecciones donde el voto era obligatorio.

Al no lograr ninguno ayer superar el 50 % más uno de los votos, Jara y Kasta irán a una segunda vuelta el 14 de diciembre. EFE

