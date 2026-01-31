Los cinco puertos del Canal de Panamá y quiénes lo controlan, hasta ahora

Giovanna Ferullo M.

Ciudad de Panamá, 30 ene (EFE).- Los cinco principales puertos de Panamá están en las áreas adyacentes del canal interoceánico y dos de ellos, operados desde hace casi tres décadas por una subsidiaria de la CK Hutchison Holdings, de Hong Kong, cambiarán de manos luego de que el Supremo panameño declaró inconstitucional el contrato de concesión.

El máximo tribunal respondió a dos demandas presentadas en julio pasado por el contralor general de Panamá, Anel Flores, contra el contrato de concesión, que tildó de «leonino» y de lesivo a los intereses de la Nación.

Este fallo judicial inapelable afecta a los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) y tiene lugar después de que EE.UU. desarrollara en el 2025 una campaña amenazando con recuperar el paso navegable, que construyó y administró durante casi todo el siglo XX hasta su traspaso a Panamá, precisamente por la presencia china allí.

En ese contexto, el conglomerado hongkonés acordó el traspaso de la concesión de los puertos panameños en el marco de la venta global de más de 40 de estas terminales por cerca de 23.000 millones de dólares a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, pero la transacción quedó congelada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció este viernes que los puertos de Balboa y Cristóbal serán sometidos a una nueva concesión, y que el proceso de transición, que comenzará una vez superado el trámite de la ejecución del fallo judicial, incluye la operación transitoria de ambos por parte de APM Terminal Panamá, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk (Países Bajos).

Estos son los puertos que están situados alrededor del Canal, un paso de 82 kilómetros que une el Atlántico y el Pacífico y por el que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial, que en el 2025 movieron casi 10 millones de contenedores TEUs o unidades equivalentes a 20 pies.

1.- Puerto de Manzanillo (MIT), costa Atlántica

El Puerto de Manzanillo (MIT) o SSA Marine MIT es operado por la multinacional estadounidense SSA Marine y es el de mayor movimiento de contenedores del país, con más de 2,86 millones de TEUs en el 2025, según datos preliminares de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Construido en una antigua base naval de Estados Unidos, opera como terminal de trasbordo desde 1995 y tiene una capacidad de manejo de 3,5 millones de TEU, según datos de Georgia Tech Panamá.

SSA Marine maneja más de 250 ubicaciones en los cinco continentes, entre ellos, en Centroamérica, el MIT en Panamá y los puertos de Caldera, Coyol y Limón en Costa Rica, de acuerdo con la información de la empresa.

2.- Puerto de Balboa, Pacífico

El Puerto de Balboa es operado desde 1997 por la empresa Panama Ports Company (PPC), que pertenece desde 2015 a CK Hutchison Holdings, basada en Hong Kong. Es el segundo puerto con mayor movimiento de contenedores en Panamá, con más de 2,67 millones de TEU en el 2025. Tiene capacidad anual de 5 millones de TEUs.

Hutchison opera en 53 puertos en 24 países alrededor del mundo. Estos puertos están ubicados en Asia, Oriente Medio, África, Europa, América y Australasia, según la información de la empresa.

3.- Puerto de Colón, Atlántico

El Puerto de Colón o Colon Container Terminal (CCT) es parte del Grupo Evergreen de Taiwán e inició operaciones en 1997. En el 2025 movió más de 1,73 millones de TEUs, ubicándose en el tercer lugar del ranking local.

Construida en una antigua base militar de EE.UU., el puerto cuenta con una capacidad de manejo de 2,4 millones al año.

El Grupo Evergreen es uno de los principales operadores de contenedores del mundo. Su Evergreen Marine Corporation maneja cerca de 240 puertos en 80 países, según datos de la empresa.

4.- Puerto de Rodman (Pacífico)

El Puerto de Rodman es operado por PSA Panama International Terminal, que forma parte del Grupo PSA International con sede en Singapur. Es el cuarto con mayor movimiento de contenedores del país, con más de 1,35 millones de TEU en el 2025.

Con inicio de operaciones en el 2010, el puerto tiene capacidad para manejar 2,5 millones de TEUs al año.

PSA participa en aproximadamente 40 terminales en 16 países a lo largo de Asia, Europa y América.

5.- Puerto de Cristóbal (Atlántico)

El Puerto de Cristóbal, al igual que el de Balboa (Pacífico) es operado por la filial de CK Hutchinson Holdings (Hong Kong). Es el quinto de mayor movimiento de contenedores con 1,21 millones de TEU en el 2025. Tiene capacidad para manejar 2 millones de TEU al año. EFE

