Los ciudadanos rusos no necesitarán visado para viajar a Arabia Saudí desde el 11 de mayo

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Moscú, 6 abr (EFE).- El acuerdo intergubernamental entre Rusia y Arabia Saudí sobre la eliminación mutua de requisitos de visado para ciudadanos de ambos países entrará en vigor el 11 de mayo, informó este lunes el Ministerio de Exteriores ruso.

«El acuerdo entre el Gobierno de la Federación de Rusia y el Gobierno del Reino de Arabia Saudí sobre la eliminación mutua de los requisitos de visado para los ciudadanos de la Federación de Rusia y los ciudadanos del Reino de Arabia Saudí, entrará en vigor el 11 de mayo de 2026», reza la nota publicada por Exteriores.

De este modo, los ciudadanos rusos podrán permanecer en Arabia Saudí sin visado un máximo de 90 días al año, siempre que no trabajen, estudien ni residan allí.

«Los ciudadanos rusos que viajen a Arabia Saudí con los fines mencionados, así como para realizar el Hajj o la Umrah durante el período del Hajj, deberán obtener el visado correspondiente», añade Exteriores.

El acuerdo fue firmado en Riad el 1 de diciembre de 2025.

Con el inicio de la guerra de Ucrania en 2022 y la consecuente ola de sanciones contra Rusia, que también le cerró los canales aéreos con Occidente, el turismo ruso se desvió hacia Oriente, siendo Arabia Saudí uno de los destinos más importantes.

Sin embargo, con el inicio de la guerra de Irán, muchos turistas e incluso residentes se vieron obligados a abandonar los países del golfo con ayuda de las autoridades rusas, que llevaron a cabo varias operaciones de evacuación de sus nacionales.EFE

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