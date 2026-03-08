Los colegios electorales cierran en Colombia después de ocho horas de votación

2 minutos

Bogotá, 8 mar (EFE).- Los colegios electorales de Colombia cerraron este domingo a las 16:00 hora local (21:00 GMT), luego de ocho horas de votación para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 y a tres candidatos presidenciales en consultas entre partidos de centro, izquierda y derecha.

«Debo destacar cómo ha transcurrido la jornada electoral del día de hoy de manera pacífica y tranquila», expresó el registrador nacional, Hernán Penagos, al dar por concluidas las votaciones.

La Registraduría Nacional, que organiza las elecciones, señaló que 41.287.084 colombianos estaban habilitados para votar en 125.259 mesas instaladas en 13.746 puestos en todo el país, pero aún no ha informado sobre el índice de participación.

En total, 3.081 candidatos (1.071 para el Senado y 2.010 para la Cámara de Representantes) se inscribieron estas elecciones legislativas, de las que la Registraduría espera tener resultados consolidados unas dos horas después del cierre de los puestos de votación.

Los senadores y representantes elegidos hoy asumirán su escaño el próximo 20 de julio y su composición será crucial para la gobernabilidad del presidente que asuma el próximo 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro.

Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el 31 de mayo y si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos, como apuntan las encuestas de intención de voto, habrá una segunda vuelta el 21 de junio.

También se votó hoy en Colombia en tres consultas para escoger candidatos de izquierda, centro y derecha para las elecciones presidenciales, que se sumarán a otros nombres que ya están inscritos por diferentes partidos o movimientos ciudadanos. EFE

