Los conductores del metro de Londres inician la primera de dos huelgas esta semana

1 minuto

Londres, 2 jun (EFE).- Los conductores del metro de Londres iniciaron este martes la primera de las dos huelgas que secundan esta semana en protesta por cambios en las condiciones de trabajo, después de que fracasaran las negociaciones para evitar el paro.

El sindicato Ferroviario, Marítimo y de Transporte británico (RMT, en inglés) ha indicado que estos trabajadores van a la huelga en descontento por las condiciones laborales, incluida una semana laboral voluntaria de cuatro días, que propone la empresa gestora del transporte de esta capital – Transport for London (TfL)-.

Los conductores secundan estas dos huelgas de 24 horas cada una: la de hoy y la de este jueves, lo que afectará a millones de personas que usan cada día este medio de transporte londinense.

Pese a todo, habrá algunos trenes en unas pocas líneas del metro, pero se esperan retrasos y suspensiones parciales.

El sindicato RMT indicó que el lunes se celebraron conversaciones a última hora para evitar la medida de fuerza, pero comunicó en la red social X que TfL no pudo proporcionar garantías para aliviar las preocupaciones de sus afiliados sobre «el cansancio, la reducción de flexibilidad o la duración de los turnos», entre otros.

Esta es la tercera medida de fuerza importante que secundan los conductores del metro en apenas unos meses.

La primera ronda, realizada durante cuatro días en abril, causó interrupciones significativas en el servicio; y las que estaban previstas en mayo fueron canceladas a última hora. EFE

vg/ah