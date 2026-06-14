Los conflictos en Bolivia invisibilizan la violencia sin tregua contra las mujeres

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Gina Baldivieso

La Paz, 14 jun (EFE).- Al menos 11 feminicidios se registraron en Bolivia entre mayo y lo que va de junio, incluidos seis ocurridos en las dos últimas semanas, sucesos que han quedado invisibilizados y sin la atención adecuada por parte de las autoridades por los conflictos sociales que afectan al país desde hace casi 40 días, advirtieron activistas.

En lo que va de año, el país registra 41 feminicidios, de los que 11 se registraron entre el 1 de mayo y las primeras semanas de junio, según los registros de la Fiscalía boliviana.

Si bien estos últimos sucesos no tienen relación directa con los conflictos, ocurrieron en el mismo periodo en que se vienen realizando las protestas y bloqueos de carreteras de sectores campesinos, obreros y seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019) para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El caso más reciente se registró en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz, donde una mujer de 26 años fue acuchillada por su concubino de 29, quien intentó ocultar el suceso escondiendo el cuerpo de la víctima.

El hombre finalmente confesó el hecho y el viernes fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena con que se castiga el feminicidio y la máxima sanción en la legislación boliviana.

También está el caso de una mujer de 27 años que el pasado 7 de junio fue apuñalada por su expareja mientras hacía una transmisión en vivo en redes sociales.

Según la Fiscalía, durante el ataque, la cámara del teléfono móvil quedó enfocando al techo, pero en el audio se escucha todo lo sucedido. Ese contenido terminó viralizándose, lo que lamentaron diversas organizaciones feministas.

Del 1 de enero al 31 de mayo, el Ministerio Público registró 17.947 casos de delitos enmarcados en la ley contra la violencia machista, o ley 348, vigente desde 2013. De ese total, 13.142 fueron denuncias por violencia familiar o doméstica.

Conflicto constante

La directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, dijo a EFE que el país está «en un momento de crisis» por «temas irresueltos que, de alguna forma, se están traduciendo también en la frustración, en la violencia prioritariamente contra las mujeres».

«Nadie habla de los más de 40 feminicidios que ya se han dado este año, feminicidios -y lo hemos visto esta última semana- con unas características muy violentas, muy trágicas», alertó Sánchez.

Mencionó que mientras la Policía está «acuartelada» para atender los conflictos, hay otro «conflicto que vive el 50 % de la población en el país en su casa o en sus relaciones personales», que es la violencia contra las mujeres a la que «nadie le está prestando atención».

«¿Y quién tiene que prestarle atención? El primer nivel son los gobiernos municipales, departamentales y el Gobierno nacional», sostuvo e indicó que tampoco hay una «respuesta específica» desde el sistema de justicia frente a la «escalada de los feminicidios en el país».

Sánchez indicó que la «incertidumbre» y la «tensión emocional y mental» en la que está inmersa la población ante los conflictos, además del sentimiento de no tener control sobre lo que está pasando, influyen en cierto modo en los índices de violencia, principalmente contra mujeres y menores.

A su juicio, la crisis impacta sobre todo en las mujeres, quienes «tienen que resolver» problemas como la falta de alimentos, transporte, o de ingresos familiares.

La activista Eulogia Tapia, del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, dijo a EFE que los menores que quedan huérfanos como consecuencia de un feminicidio «son las principales víctimas porque quedan en el abandono absoluto».

El observatorio tiene registro de 52 huérfanos por feminicidio en lo que va de año y que, según Tapia, «están en desamparo» porque la ley aprobada en 2025 en beneficio de esa población «no se está cumpliendo».

Las activistas reclamaron una respuesta más efectiva de las autoridades ante estos sucesos. EFE

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