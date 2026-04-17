Los cruces irregulares a la UE cayeron un 40% en el 1° trimestre, según Frontex

afp_tickers

2 minutos

El número de cruces fronterizos irregulares hacia la Unión Europea se redujo en casi un 40% en el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, anunció este viernes la agencia europea de fronteras, Frontex.

Según Frontex «las malas condiciones meteorológicas en las principales rutas migratorias hacia la Unión Europea fueron uno de los factores clave que explican la fuerte y continua caída de los cruces fronterizos irregulares».

El número de entradas ilegales detectadas se redujo un 39% en comparación con el mismo período del año pasado, «con algo más de 21.400 cruces registrados», señaló la agencia en un comunicado de prensa.

Las malas condiciones meteorológicas también contribuyeron a un aumento del «costo humano» de la migración, señaló Frontex, que citó un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Según la OIM, «casi mil personas han perdido la vida en el Mediterráneo en lo que va de año».

El Mediterráneo oriental ha sido la ruta más transitada y representó aproximadamente un tercio de todas las entradas irregulares en la UE, según Frontex.

En tanto, la ruta de África occidental ha registrado el descenso más marcado, con una disminución del 83%.

Igualmente, se ha observado una disminución del 58% en las fronteras terrestres de Europa del Este.

«Los intentos de cruzar el Canal de la Mancha hacia el Reino Unido, que incluyen tanto a las personas que han llegado al Reino Unido como a las que no han podido partir, se han reducido en un 41%, situándose en 6.600», señaló Frontex.

La agencia advirtió asimismo que «la situación en Oriente Medio podría provocar nuevos desplazamientos de población en la región en los próximos meses», aunque hasta ahora no ha habido «una incidencia notable» en la situación migratoria en las fronteras de la UE.

bo/sw/lpt/ahg/meb