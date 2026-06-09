Los delitos por motivos políticos alcanzan un máximo histórico en Alemania

afp_tickers

1 minuto

Los delitos por motivos políticos en Alemania, especialmente los vinculados a la extrema derecha, alcanzaron un récord el año pasado, anunció el gobierno el martes.

Los casos denunciados, que van desde el discurso de odio y los daños materiales hasta las agresiones, aumentaron un 2% hasta un total de 85.837, aproximadamente la mitad de ellos motivados por la ideología de extrema derecha.

«Con diferencia, la mayoría de los delitos fueron cometidos por autores de extrema derecha y ultraderecha», declaró el ministro del Interior, Alexander Dobrindt.

Por su parte el director de la oficina federal de policía criminal, Holger Muench, indicó que «los principales impulsores de la polarización social son las redes sociales, a través de las cuales se difunden el odio, la incitación y la propaganda».

«Esto acelera la radicalización y, en el peor de los casos, conduce a delitos graves en el mundo físico», añadió.

Del total, los delitos violentos aumentaron un 1,2% hasta los 4.156 casos, la cifra más alta en una década, según la policía.

Los denominados delitos de odio, cometidos por prejuicios relacionados con grupos, crecieron un 1,8% hasta los 22.159 casos denunciados.

De estos, más del 80% estuvieron motivados por la xenofobia. Y los delitos antisemitas aumentaron un 5% hasta los 6.548 casos.

bur/fz/vbw/pc/pb