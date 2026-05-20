Los delitos registran en 2026 una «reducción significativa» en Perú, asegura el Gobierno

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Lima, 20 may (EFE).- Los delitos que se cometen en Perú, como homicidios, extorsiones y secuestros, han registrado una «reducción significativa» en lo que va de 2026, como parte de la implementación de un plan de seguridad ciudadana a nivel nacional, aseguró la Presidencia peruana en un comunicado.

Según la información oficial, los reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP) indicaron que, entre el 1 de enero y el 18 de mayo de este año, los homicidios se redujeron en un 23,53 %, las extorsiones en un 46,06 % y los secuestros en el 18,95%.

Además, los robos presentaron una disminución del 16,46 %, los hurtos de 7,25 % y los asaltos y robos de vehículos en un 29,59 %.

La Presidencia añadió que en el marco del plan de seguridad ciudadana, del 9 de marzo al 11 de mayo pasado se realizaron 200.797 operativos, que permitieron desarticular a 59 organizaciones criminales y 2.669 bandas criminales en todo el país.

También se detuvo a 48.480 peruanos y 2.601 extranjeros por la presunta comisión de diversos delitos, mientras que se intervino a otros 13.181 extranjeros en el marco de la Ley de Migraciones.

La información oficial indicó que se capturaron a 13.181 personas con requisitorias, se incautó 1.314 armas de fuego y se recuperaron 2.782 vehículos, además de incautar contrabando por más de 90 millones de soles (26,3 millones de dólares).

Las autoridades también fortalecieron el marco legal para la lucha contra la criminalidad, al aprobarse las características de los medios de defensa que debe emplear el personal del serenazgo (vigilantes municipales), así como las pautas para aplicar un enfoque basado derechos humanos, la coordinación interinstitucional y el respeto a las normas vigentes.

La Presidencia señaló que, en el marco de la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal al 2030, se han ejecutado 985 operativos, que permitieron detener a 350 personas y desarticular 59 bandas dedicadas a esta actividad ilícita.

Se incautó y destruyó, además, 290 equipos de maquinaria pesada y 5.425 motores, además de eliminarse 2.947 campamentos dedicados a la minería ilegal. EFE

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